We wszystkich pięciu obwodach ukraińskich graniczących z Białorusią trwają ćwiczenia w ramach operacji specjalnej "Polesie" - poinformował szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski, cytowany we wtorek przez resort.

Monastyrski przekazał, że podczas ćwiczeń "przekonano się", że "w ciągu 30-60 minut po przekazaniu przez wywiad informacji o obecności migrantów, nasze jednostki będą na granicy". Jak stwierdził, "kilka tygodni temu wyglądało to tu całkiem inaczej".

Szybka reakcja służb

Minister zaprezentował opracowany plan działań na wypadek prób nielegalnego przekroczenia granicy. Najpierw - jak wyjaśnił - wywiad przekaże informacje, następnie "siły i środki" kierowane mają być w miejsca możliwego przekroczenia granicy. Pierwsi na miejscu mają być strażnicy graniczni, w następnej kolejności siły policji i Gwardii Narodowej, "które są całkowicie gotowe, by dać odpór w razie nielegalnego przekroczenia granicy państwowej" - wymienił minister, cytowany w komunikacie swojego resortu.

"Rozpatrujemy też wariant pogorszenia się warunków pogodowych. Nie wykluczamy zamarznięcia rzek na granicach państw. To też może zmienić taktykę działań migrantów" - wskazał. Minister zaznaczył, że granica z Białorusią nie jest wyposażona i jest to dla Ukrainy poważne wyzwanie.

Operacja "Polesie"

Obecnie ukraińska straż graniczna nie obserwuje aktywności grup nielegalnych migrantów - poinformował jej szef Serhij Dejneko. "Obserwujemy zastraszanie ze strony służb specjalnych nieprzyjacielskiego państwa, widzimy możliwe przekierowanie migrantów. Celem ćwiczeń jest uzgodnienie działań wszystkich służb MSW na wypadek eskalacji sytuacji" - powiedział.

Operacja specjalna "Polesie" rozpoczęła się na granicy z Białorusią 23 listopada. Koordynowana przez straż graniczną operacja jest prowadzona z udziałem sił policji, Gwardii Narodowej, Sił Zbrojnych Ukrainy i innych rezerw - informuje MSW.

Granica ukraińsko-białoruska ma długość 1084 km, z czego ok. 750 km to granica lądowa, a 325 km rzeki; ok. 120 km przypada na strefę wykluczenia wokół czarnobylskiej elektrowni atomowej.

mad/PAP