- Umowa to niezwykle ważny kamień milowy tej współpracy, której początkiem, pierwszym krokiem był wybór doradcy strategicznego, ale na której końcu jest partnerstwo strategiczne, udział w nowo wybudowanym lotnisku, wspólne przedsięwzięcie joint venture, inwestycja i współudział w zarządzaniu, a najpierw w budowie komponentu lotniczego CPK - powiedział podczas czwartkowej konferencji wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) Marcin Horała.

Jak zaznaczył, współpraca ta "ma nie tylko wymiar współpracy między firmami: Incheon International Airport Corporation i spółką CPK, ale jest to jeden z elementów szerszej współpracy międzyrządowej w ramach strategicznego partnerstwa między Polską a Koreą".

CPK: Koreańczycy mają objąć mniejszościowy pakiet udziałów

Jak przekazała spółka CPK, porozumienie zakłada działania mające na celu wspólne przedsięwzięcia w formule joint venture, w którym Koreańczycy mają objąć mniejszościowy pakiet udziałów.

"Spółka Incheon International Airport Corporation (IIAC), która od początku roku świadczy specjalistyczne usługi doradcze na rzecz CPK, potwierdza słuszność działań w celu zaangażowania kapitałowego w polski projekt. Do końca przyszłego roku obie strony wypracują szczegółowe warunki inwestycji" - poinformowała spółka.

Podpisy pod dokumentem złożyli w czwartek wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała; południowokoreański minister ziemi, infrastruktury i transportu Noh Hyeong Ouk oraz prezesi: Mikołaj Wild z CPK i Kim Kyung-wook z Lotniska Incheon.

Pod koniec lutego br. przedstawiciele rządów Polski i Korei Południowej podpisali porozumienie o współpracy między obydwoma krajami. Równocześnie złożono wówczas podpisy pod umową między CPK i lotniskiem Incheon.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma integrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

Lotnisko Incheon zostało otwarte w 2001 r. Decyzja o jego budowie zapadła po Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 r., w związku z niewystarczającą przepustowością lotniska Gimpo. Port lotniczy znajduje się na wyspie Yeongjong-Yongyu, 52 km od centrum Seulu. W 2019 roku Incheon obsłużył ponad 71 mln pasażerów.

