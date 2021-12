Wiceminister infrastruktury Marcin Horała zastrzegł w rozmowie z "Super Expressem", że "warto się zaszczepić", podkreślił także, że sam jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Przyznał jednak, że rozumie wątpliwości i obawy części społeczeństwa wobec szczepień.

Horała: To są szczepionki eksperymentalne

- (...) Wiemy, że to są szczepionki eksperymentalne, że nie przeszły takiego cyklu testowania, jak zwykłe szczepionki. Ludzie mają co do tego swoje obawy i jednak stoimy na stanowisku, że trzeba zachęcać, zapraszać, ułatwiać, umożliwiać, jak się da. Natomiast takie twarde przymusy byłyby pewnie nieakceptowalne i naruszałyby inne, niezwykle ważne i stawiane przez nas wysoko wartości jak wolność i prawo do decydowania o sobie - mówił.

Wirusolog: to nieprawda

Do zdania wiceministra Horały odniósł się w rozmowie z Interią wirusolog prof. Włodzimierz Gut (CAŁY TEKST PRZECZYTASZ TUTAJ). Ekspert zapewnia, że szczepionki przechodzą odpowiednie badania i testy.

dsk/Interia