Jednostka policji została wykonana w technologii budownictwa modułowego 3d. - To pionierska na skalę Polski inwestycja, która w przypadku sprawdzenia się, będzie rozwiązaniem prekursorskim dla następnych tego typu obiektów - podała podlaska policja. Wartość całego przedsięwzięcia to 3 mln 470 tys. 029 zł 40 gr.

Koncepcja inwestycji zakładała budowę nowego posterunku, rozplanowanego według przepisów i wytycznych określonych w "Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji".

ZOBACZ: Dolnośląskie: Tymczasowy areszt dla 35-latka, który pobił księdza

- Całe zamierzenie zaplanowane zostało w technologii budownictwa modułowego 3d. To pionierska na skalę Polski inwestycja, która w przypadku sprawdzenia się, będzie rozwiązaniem prekursorskim dla następnych tego typu obiektów - poinformowali policjanci.

Dolnośląska Policja

W aranżacji zabudowy zaplanowano też dogodny dojazd samochodem, jak również miejsca parkingowe dla pojazdów służbowych i interesantów. Realizacja poza budynkiem administracyjnym obejmowała posadowienie budynku garażowo-magazynowego wykonanego również w technologii modułowej oraz zagospodarowanie terenu.

WIDEO: Uroczyste otwarcie modułowej jednostki 3d

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Rozkład pomieszczeń

Bezpośrednio po wejściu do budynku znajduje się pomieszczenie dla oczekujących interesantów, pokój kierownika oddzielony sekretariatem oraz sala dla funkcjonariuszy odprawiających się do służby.

Dolnośląska Policja

"Każdy z mundurowych zajmie miejsce w jednym z trzech pokoi biurowych przeznaczonych nie tylko do sporządzania dokumentacji podczas służby, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, którzy będą informować o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia. Policjanci będą mieli do dyspozycji dwie szatnie oraz pomieszczenie socjalne" - napisała dolnośląska policja.

Dolnośląska Policja

Wartość całego przedsięwzięcia to kwota 3.470.029,40 zł, z czego blisko 500 tys. pochodzi z dofinansowania gminy Prochowice.

WIDEO - Prof. Kuna: mamy słabą odporność i nie ma siły, będziemy się zarażać Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/ sgo/Polsatnews.pl