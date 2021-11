Do zdarzenia doszło w niedzielę na plebanii w miejscowości Dziećmorowice, w powiecie wałbrzyskim na Dolnym Śląsku. 35-latek wyważył drzwi wejściowe do plebani, wbiegł na piętro i zaatakował księdza uderzając go pięściami po głowie; groził mu też pozbawienia życia – poinformowała w środę mł. asp. Aleksandra Pieprzycka z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Agresor uciekł, ale chwilę później został ujęty przez policję. Podczas zatrzymania był agresywny. Po badaniu okazało się, że miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. ZOBACZ: Pożar plebanii w Nowym Stawie. Znaleziono zwęglone zwłoki księdza Ksiądz doznał niegroźnych obrażeń. Straty w mieniu wstępnie oszacowano na 1,8 tys. zł. 35-latek odpowie za groźby karalne, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu księdza, zniszczenie mienia oraz naruszenie miru domowego. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.

pgo/PAP