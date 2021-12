Od 15 grudnia obniżony do 30 proc. zostanie limit klientów w restauracjach, barach, hotelach, ośrodkach kultury, kinach. Wyłączeni będą z niego zaszczepieni przeciw koronawirusowi.

Ponadto zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia, lecz za wyjątkiem Sylwestra (31 grudnia) i Nowego Roku (1 stycznia), gdy będzie mogło wejść do nich do 100 osób, nie licząc zaszczepionych.

W kinach będzie obowiązywał zakaz jedzenia.

Certyfikaty covidowe klientów. Ministerstwo Zdrowia: ustawa pozwoli je sprawdzać

Jeśli właściciele hoteli, pensjonatów lub innych miejsc noclegowych, a także restauracji czy barów będą chcieli przyjąć klientów ponad limit 30 proc., będzie musiał sprawdzić certyfikat szczepienia u takiej osoby. Będzie to zapisane w przygotowywanej ustawie – poinformował wiceminister Waldemar Kraska.

Od 20 grudnia do 9 stycznia obowiązywać będzie nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich (liceach, technikach, szkołach branżowych). Co istotne, w tym zakresie mieści się zarówno przerwa świąteczno-noworoczna, jak i święto Trzech Króli. Żłobki i przedszkola będą otwarte cały czas.

Pojawi się też limit 75 proc. pasażerów w transporcie zbiorowym - nie wiadomo, czy będzie obowiązywał zaszczepionych. Ponadto wracający do Polski spoza strefy Schengen będą musieli wykonać test na Covid-19 – PCR albo antygenowy. Obowiązkowe szczepienia dla trzech grup. Testy dla mieszkających z chorymi na Covid-19 Rząd zapowiedział też obowiązkowe szczepienia przeciw koronawirusowi dla funkcjonariuszy służb mundurowych (np. policjantów, strażników miejskich, strażników granicznych, żołnierzy), nauczycieli oraz medyków. Nakaz ten wejdzie w życie od 1 marca - nie uściślono, czy muszą oni zaszczepić się do tej daty, czy dopiero wówczas ruszy podawanie preparatów tym grupom zawodowym. ZOBACZ: Francja. Szczepienie dzieci z grup wrażliwych, ograniczenie imprez. Premier ogłosił nowe obostrzenia Od 15 grudnia wprowadzone zostaną obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy. Ponadto pracodawca będzie mógł oczekiwać wyniku testu pracownika na obecność Covid-19. - Jesteśmy bliscy finiszu w pracach nad projektem ustawy klubu PiS; zmodyfikowaliśmy go. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia zostanie skierowany na ścieżkę formalną - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.

