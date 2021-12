Adam Niedzielski: prognozy nie są optymistyczne, kryzys będzie się utrzymywał

Dyskutowaliśmy bardzo dużo o zagadnieniach dotyczących tego, jak jest perspektywa, czyli jakie są przewidywania, jakie są prognozy rozwoju pandemii w całej Europie. Niestety te prognozy nie są optymistyczne - mówił w Brukseli minister zdrowia Adam Niedzielski. - Wszyscy stwierdzamy, że kryzys, z którym mamy do czynienia będzie kontynuowany w najbliższych miesiącach - dodał.

Niedzielski we wtorek wziął udział w spotkaniu ministrów zdrowia Unii Europejskiej. Tłumaczył, że prognozy to podstawa do wprowadzenia w Polsce nowych obostrzeń od grudnia.

- Niestety nie ma tutaj pozytywnych sygnałów, które dawałby nam tutaj jakąś bezpieczniejszą, bardziej komfortową perspektywę - mówił minister zdrowia.

Minister zdrowia przekazał, że w UE powoływana jest nowa instytucja, która reagowałaby na jakiekolwiek kryzysy związane z zagrożeniem zdrowia publicznego. Powołany w tym celu ma zostać urząd "Hera", który ma być odpowiedzialny za szybkie zakupy szczepień w Komisji Europejskiej.



Niedzielski podkreślał, że priorytety UE "przesuwają się w kierunku leków". - Mamy coraz więcej badanych substancji i tutaj też sprawne działanie Unii Europejskiej, w ramach wspólnych mechanizmów zakupowych pozwoli zabezpieczyć naszych obywateli w analogiczny sposób, jak w przypadku szczepień - mówił.

