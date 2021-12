Okazy przechwycone przez kolumbijskie służby były wiezione w walizce przez dwóch obywateli niemieckich. Zwierzęta znajdowały się w 210 plastikowych pojemnikach.

Niemcy usiłowali przekonać służby celne, że przewożą pająki i skorpiony do celów "naukowych" i "badawczych".

11 000 okazów w ciągu roku

Zatrzymani nie posiadali jednak żadnych dokumentów zezwalających na przewóz takiego transportu.

Według oświadczenia wydanego przez Ministerstwo Środowiska Bogoty stawonogi zostały zebrane w gminie San Luis de Gaceno w Boyaca.

- To drugi przypadek w ciągu niespełna trzech miesięcy, w którym dzikie zwierzęta zostały przejęte na lotnisku El Dorado. W tym roku odzyskaliśmy już ponad 11 000 okazów - powiedziała minister środowiska Carolina Urrutia Vásquez.

Resort opublikował nagranie ze znaleziska, a także zdjęcia przemytników.

Dwóch Niemców, Polak i Wenezuelczyk

Przejęte na lotnisku zwierzęta zostały przeniesione do ośrodka rządowego, gdzie eksperci ocenią ich stan i zdecydują, czy można je uwolnić.

Na początku tego roku na przemycie zwierząt - na tym samym lotnisku - schwytano dwóch Niemców, jednego Polaka i jednego Wenezuelczyka. Wszystkim postawiono zarzuty.

Blisko 3,5 tys. płetw rekinów

Z kolei pod koniec września służby celne w Bogocie przechwyciły blisko 3,5 tys. płetw rekinów, które miały trafić do Hongkongu. W ocenie władz miasta oznacza to, że zabito od 900 do 1 tys. objętych ochroną rekinów, które miały od jednego do pięciu metrów długości.

