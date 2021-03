Skórę, głowę i kości należące do tygrysa syberyjskiego przechwycili funkcjonariusze straży granicznej z Chabarowska (azjatycka część Rosji). Skłusowane zwierzę to największy znany gatunek tego drapieżnika, który jest zagrożony wyginięciem i przez to objęty ścisłą ochroną.