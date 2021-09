Niemieccy celnicy z Osnabrück w Dolnej Saksonii podczas kontroli samochodu, którym jechali Polacy, dzięki pomocy psa tropiącego odkryli w pojeździe pieniądze. Łącznie w aucie było 232 tys. euro. Dozwolony limit to 10 tys. euro na osobę. Podróżni, którzy wracali z Holandii oświadczyli, że pracują w polskiej firmie zajmującej się produkcją nasion i zboża, a w Rotterdamie byli służbowo.

Tysiące euro odkryli we wtorek w samochodzie na autostradzie niedaleko Osnabrück w Dolnej Saksonii celnicy, którzy do przeszukania auta użyli psa tropiącego o imieniu "Raptor".

Pies znalazł kilka paczek pieniędzy

Celnicy pytali kontrolowanych podróżnych m.in., czy przewożą broń lub narkotyki albo znaczne ilości gotówki. Pasażerowie stanowczo zaprzeczyli. Gdy ich zachowanie wzbudziło podejrzenia, sprowadzono psa.

Zwierzę znalazło na lewej bocznej ściance bagażnika samochodu w sumie 232 tys. euro, zapakowanych w kilka paczek, kwotę znacznie przekraczającą obowiązujący dozwolony limit 10 tys. euro w gotówce na jedną osobę.

Okazało się, że autem podróżowali z Holandii Polacy. Tłumaczyli podczas kontroli, że "pracują w polskiej firmie zajmującej się produkcją nasion i zboża". Wyjaśnili także, że przebywali w podróży służbowej w Rotterdamie.

Śledztwo w sprawie Polaków

Rzecznik Głównego Urzędu Celnego w Osnabrück Christian Heyer poinformował w piątek, że Polacy zostali zatrzymani do kontroli na autostradzie A30 oraz że ze względu na to, że Polacy nie zgłosili przewozu tak dużej kwoty, zostało przeciwko nim wszczęto postępowanie karno-skarbowe. Śledztwo to prowadzone jest przez wspólną grupę funkcjonariuszy z Urzędu Celnego w Essen i Krajowego Urzędu Kryminalnego Nadrenii Północnej-Westfalii - wyjaśnił Heyer.

Celnicy podali także, że pies "Raptor" zwykle wykorzystywany jest do poszukiwania narkotyków.

Urząd celny w Osnabrück przypomina, że przewożoną przez granicę gotówkę o wartości przekraczającej 10 tys. euro na jedną osobę, należy nie tylko zgłosić, ale również podać jej pochodzenie, określić jej rzeczywistego beneficjenta i cel, na jaki przeznaczone są pieniądze.

