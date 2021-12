Minister wskazał, że dzisiaj w porównaniu z ubiegłym tygodniem, mamy spadek o 3 procent.

- Jak zawsze apeluję do wszystkich osób, które nie zaszczepiły się aby to wykonać. Ale także, apeluję do osób, które chorują, bo wszystkie informacje, które mamy od naszych lekarzy, którzy zajmują się na co dzień pacjentami z COVID-19, że zgłaszają się zdecydowanie za późno - dodał.

Przybywa pacjentów w szpitalach

Wiceminister zdrowia wskazał, że przybywa pacjentów w szpitalach. Dziś hospitalizowanych jest 21 500 osób.

- Czyli cały czas tych łóżek przybywa - dodał.

Testy na koronawirusa

Ostatniej doby wykonano 109 tysięcy testów.

Kraska podkreślił, że w przypadku zakażenia koronawirusem coraz rzadziej widzimy zaburzenia smaku i węchu. Żeby mieć pewność, że przeziębienie, które przechodzimy to nie jest koronawirus, należy się testować.

Omikron - nowa mutacja SARS-CoV-2

Wiceminister wskazał, że w Polsce jeszcze nie nie potwierdzono żadnego przypadku, ale aktualnie są badane 2-3 próbki pod kątem tego wariantu.

Pochodzący z południowej Afryki nowy wariant koronawirusa o nazwie Omikron rozprzestrzenia się w Europie. Rządy wprowadzają kolejne ograniczenia w podróżach z krajów południowej Afryki, mimo iż Światowa Organizacja Zdrowia na razie odradza zamykanie granic.



Belgia była pierwszym europejskim krajem, w którym wykryto zakażenie Omikronem. Przypadki tego wariantu zdiagnozowano w Wielkiej Brytanii we Włoszech w Niemczech, Holandii, Czechach i Danii. W związku z tą sytuacją brytyjski rząd ogłosił nowe restrykcje: obowiązek wykonania testu PCR przez podróżnych przyjeżdżających do kraju i nakaz izolacji do czasu uzyskania wyniku.

Także Szwajcaria rozszerzyła wymagania dotyczące kwarantanny dla podróżnych przybywających z Wielkiej Brytanii, Czech, Holandii, Egiptu i Malawi. Teraz podróżni z tych krajów będą musieli przedstawić negatywny test na COVID-19 i poddać się kwarantannie.

