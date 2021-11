- Ogromnie ubolewam nad tym, że doszło do takiej sytuacji. To niewyobrażalny ból i cierpienie dla jej najbliższych. Proszę, aby przyjęli oni moje głębokie wyrazy współczucia. To straszna sytuacja. Niemniej jako odpowiedzialny człowiek powiem tak: ona (sprawa śmierci kobiety - red.) wymaga głębokiego wyjaśnienia. Dyskusja publiczna opiera się na ułamkach faktów podawanych przez media, natomiast są odpowiednie podmioty, organy w Polsce, jak prokuratura, eksperci, którzy powinni przeprowadzić odpowiednie czynności procesowe i ustalić, jak wyglądał przebieg tego zdarzenia - mówił Andrzej Duda.