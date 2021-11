To drugi dzień protestów pod hasłem "Ani jednej więcej". Największy marsz odbył się w sobotę w Warszawie. Uczestnicy i uczestniczki zgromadzili się po g. 15:30 przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, a następnie skierowali się w stronę siedziby Ministerstwa Zdrowia.





ZOBACZ: "Ani jednej więcej". Protesty w całej Polsce

W marszu w Warszawie wzięli udział m.in. Donald Tusk, Barbara Nowacka, Małgorzata Kidawa-Błońska, Katarzyna Piekarska, Dariusz Joński, Marcin Kierwiński, Bartłomiej Sienkiewicz, Katarzyna Lubnauer, Magdalena Biejat i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Według ratusza w stolicy protestowało około 25 tysięcy osób.

"Ani jednej więcej" - protest w Krakowie

W sobotę po g. 16 rozpoczął się protest na Rynku Głównym w Krakowie. Stamtąd uczestnicy przeszli pod Kurię Metropolitalną przy ul. Franciszkańskiej, a następnie pod siedzibę PiS przy ul. Retoryka.

W niedzielę marsze pod hasłem "Ani jednej więcej" odbywają się także m.in. w Bielsku-Białej, Sochaczewie i Zielonej Górze.

Śmierć 30-letniej Izabeli

W miniony weekend media obiegła historia 30-letniej kobiety, która trafiła do szpitala w Pszczynie będąc w 22. tygodniu ciąży, kiedy odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Rodzina zmarłej stoi na stanowisku, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do zgonu. W poniedziałek wieczorem przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego odbył się milczący protest w związku ze śmiercią kobiety pod hasłem "Ani jednej więcej".

Szpital w Pszczynie, gdzie zmarła 30-letnia kobieta opublikował w piątek oświadczenie. "Podjęto decyzję o zawieszeniu realizacji kontraktów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w czasie pobytu pacjentki" - przekazano. Jak dodano, placówka "deklaruje pełną otwartość na współpracę ze wszystkimi właściwymi organami podejmującymi działania kontrolne i wyjaśniające".

WIDEO - Pożar w szpitalu MSWiA w Lublinie. Strażacy o szczegółach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/zdr/Polsat News, Polsatnews.pl