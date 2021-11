Jak mówił w poniedziałek rano minister zdrowia, "będziemy chcieli kwarantannować osoby wracające z krajów, w których wykryto wariant Omikron. Również europejskich. Pracujemy nad listą".

Z kwarantanny ma zwalniać negatywny test na obecność COVID-19, który jednak - według obecnych przepisów - może być wykonany po 7 dniach. Podlegać jej nie będą również podlegać osoby zaszczepione.





Nowy wariant koronawirusa o nazwie Omikron pojawił się w poniedziałek kolejnych europejskich krajach - m.in. w Portugalii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oceniła, że Omikron stwarza "bardzo wysokie globalne zagrożenie o potencjalnie poważnych konsekwencjach".

Belgia była pierwszym europejskim krajem, w którym wykryto zakażenie Omikronem. W sobotę kolejne dwa przypadki zdiagnozowano w Wielkiej Brytanii i jeden we Włoszech, a duże prawdopodobieństwo obecności tego wariantu zgłoszono w Niemczech, Holandii, Czechach i Danii. W związku z tą sytuacją brytyjski rząd ogłosił nowe restrykcje: obowiązek wykonania testu PCR przez podróżnych przyjeżdżających do kraju i nakaz izolacji do czasu uzyskania wyniku.

Także Szwajcaria rozszerzyła wymagania dotyczące kwarantanny dla podróżnych przybywających z Wielkiej Brytanii, Czech, Holandii, Egiptu i Malawi. Teraz podróżni z tych krajów będą musieli przedstawić negatywny test na COVID-19 i poddać się kwarantannie przez dziesięć dni.