Słowacki rząd zatwierdził w środę ustawy motywujące osoby starsze do szczepień. Mają otrzymać bony o wartości 500 euro. Projekt dotyczy osób powyżej 60 roku życia, które jeszcze nie zaszczepiły się przeciwko COVID-19 oraz tych, które będą przyjmować trzecią dawkę.

Bony mają służyć do sfinansowania różnych usług. Szczegółową listę władze mają jeszcze sprecyzować, ale będą to między innymi usługi hotelarskie, gastronomia, spa oraz imprezy o charakterze kulturalnym. Rząd w ten sposób chce nie tylko motywować seniorów do szczepień, ale także pomóc branżom, które najbardziej ucierpiały na skutek restrykcji wprowadzanych w czasie pandemii.

Ministerstwo Finansów szacuje, że w 5-milionowym kraju, uprawnionych do otrzymania bonu jest około miliona osób. Jeżeli wszystkie wzięłyby udział w przygotowywanym programie, budżet musiałby pokryć wydatki rzędu pół miliarda euro. To równowartość rocznego budżetu np. słowackiego ministerstwa środowiska. Pomysłodawca projektu minister finansów i były premier Igor Matovicz uważa, że państwo, szczepiąc seniorów, w ostatecznym rachunku zaoszczędzi na przyszłych wydatkach na opiekę zdrowotną.

48 proc. wyszczepienia na Słowacji

Rząd nie przyjął projektu jednogłośnie. Ministrowie z liberalnej partii Wolność i Solidarność (SaS), która jest jednym z czterech ugrupowań tworzących koalicję rządzącą, głosowali przeciw i zapowiadają, że nie poprą ustawy w parlamencie. Projekt może uzyska poparcie części posłów opozycji i może być procedowany jeszcze w tym tygodniu, w trybie przyspieszonych prac parlamentarnych.

Słowacja należy do państw Unii Europejskiej o niskim poziomie zaszczepienia obywateli. Dane ministerstwa zdrowia mówią o 48 proc. w pełni szczepionych mieszkańcach kraju. Słowacy zainteresowali się szczepieniami w listopadzie, gdy sytuacja epidemiczna pogarszała się i zapowiadano daleko idące restrykcje wobec osób niezaszczepionych. Gdy w minionym tygodniu przedstawiciele władz zaczęli sugerować, że potrzebne będą nowe restrykcje, obejmujące także osoby zaszczepione, zainteresowanie szczepieniami spadło.

