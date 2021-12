Na 570 chorych z COVID-19, które zmarły ostatniej doby, 427 to osoby niezaszczepione - poinformował Wojciech Andrusiewicz. Z kolei ponad 100 osób, które zmarły i były zaszczepione, miały co najmniej dwie inne choroby. Rzecznik resortu zdrowia podał także, czy w Polsce mamy potwierdzony przypadek zakażenia wariantem Omikron.

Resort zdrowia poinformował w środę o 570 dobowych zgonach z powodu koronawirusa. To rekord IV fali pandemii. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz odniósł się na konferencji do tej liczby i podał dokładne statystyki.

- Z 570 zgonów, 427 osób, było niezaszczepionych - podał rzecznik MZ. Czyli zeszłej doby niezaszczepieni stanowili 75 proc. zgonów. W pełni zaszczepionych zmarłych były 143 osoby. - Spośród w pełni zaszczepionych, 106 osób to były osoby dotknięte wielochorobowością, czyli miały przynajmniej dwie inne choroby współistniejące - poinformował Andrusiewicz.





Rzecznik resortu zdrowia podał, iż "wiek osób zaszczepionych, które nie poradziły sobie z COVID-19 wyniósł ponad 77 lat".

- Jeżeli dotyka nas to najtragiczniejsze w COVID-19 (zgony - red.), to dotyka głównie niezaszczepionych, a jeśli już dotyka zaszczepionych, to starszych z wielochorobowością, dlatego tak ważne jest szczepienie dawką przypominającą z której skorzystało blisko 2,6 mln osób - podsumował Wojciech Andrusiewicz.

Wariant Omikron w Polsce

Rzecznik ministerstwa poinformował także o liczbie wyjazdów karetek. - Zeszłej doby było to 1800 wyjazdów karetek do pacjentów covidowych - podał rzecznik MZ. Dodał, że spośród tych wyjazdów, "1200 osób było z obniżoną saturacją". - Jeśli już wzywamy karetkę to za późno - stwierdził.

Wojciech Andrusiewicz odniósł się także do wariantu Omikron, który powoli zaczyna dominować na świecie. - Dzisiaj nie mamy potwierdzonego przypadku nowej mutacji - oznajmił. Dodał, że dwie próbki są badane, w których "mamy podejrzenie, że może być ta mutacja". - To są na razie podejrzenia. W ciągu 48 godzin będziemy mieli wyniki sekwencjonowania próbek - poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

aml/bas/polsatnews.pl