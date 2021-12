Istniejące szczepionki przeciw COVID-19 będą mniej skuteczne przeciwko wariantowi koronawirusa Omikron, choć obecnie nie wiadomo, w jakim stopniu – ocenił hongkoński badacz Kelvin To, członek zespołu, który jako pierwszy w Azji wyizolował nowy wariant wirusa.

Dokonanie mikrobiologów z Uniwersytetu Hongkońskiego (HKU) opisują w środę miejscowe media. Według dziennika "South China Morning Post" jest to "kliniczny przełom", który wspomoże międzynarodowe wysiłki na rzecz stworzenia szczepionki przeciwko nowemu wariantowi.

- Ten wariant ma wszelkie cechy poprzednich mutacji, i więcej. Sądzę, że (dostępne szczepionki) nie będą (przeciwko niemu) równie skuteczne, ale obecnie ciężko przewidzieć, jak bardzo skuteczność się obniży – powiedział To, dziekan wydziału mikrobiologii na HKU.

Spada skuteczność szczepionek

- Ciężko powiedzieć, czy szczepionki będą całkowicie nieskuteczne, czy ich skuteczność obniży się o 20 czy 40 procent – dodał badacz.

Kierujący zespołem mikrobiolog Yuen Kwok-yung zaznaczył, że wyizolowanie wirusa to zaledwie pierwszy krok w "pilnych badaniach nad tym wariantem". Naukowcy chcą teraz poszerzyć te badania, by ocenić zaraźliwość i patogeniczność Omikrona, a także jego zdolność do wymijania obrony immunologicznej – podał portal Hong Kong Free Press.

W Hongkongu potwierdzono do tej pory trzy zakażenia Omikronem. Władze regionu zaostrzyły restrykcje wjazdowe wobec podróżnych z krajów południa Afryki oraz państw, w których wykryto infekcje nowym wariantem.

