"Prokuratorzy z biura prokuratora generalnego dla Południowego Okręgu Nowego Jorku twierdzą, że od ok. 1994 roku do co najmniej 2004 Maxwell »pomagała, ułatwiała i przyczyniła się do wykorzystywania nieletnich dziewcząt przez Jeffreya Epsteina, pomagając mu m.in. w rekrutacji, uwodzeniu i ostatecznie wykorzystywaniu ich ofiar«" – podało radio publiczne NPR.

W federalnym sądzie okręgowym na Manhattanie oskarżycielka Lara Pomerantz nawiązała min. do sprawy 14-latki, którą przedstawiła pod pseudonimem Jane Doe. Jak dodała, dziewczyna nie była jedyną wykorzystywaną seksualnie przez lata.

- Byli partnerami w przestępstwie. Mieli podręcznik do gry – mówiła o skazanym za przestępstwa Epsteinie, który jakoby popełnił w więzieniu samobójstwo oraz o Maxwell.

Wybierali je z biednych i rozbitych rodzin

W trakcie procesu prokuratorzy. charakteryzując rzekome ofiary, wielokrotnie używali słów "dzieci". Zwracali uwagę, że Epstein i Maxwell wybierali je z biednych i rozbitych rodzin.

Zamierzają udowodnić, że Maxwell była "niezbędna" i "bezlitosna" ułatwiając nadużycia Epsteinowi i robiła to, aby pozostać częścią w orbicie jego wystawnego stylu życia.

"Prokuratura stara się przedstawić Maxwell jako główną koordynatorkę sadystycznego kręgu handlarzy żywym towarem dla Epsteina, która wykorzystywała nastoletnie dziewczęta. (…) Stoi ona pod wieloma zarzutami, w tym nakłaniania nieletnich do podróży, by zaangażowały się w nielegalne akty seksualne, a także o handel seksualny nieletnimi. Akt oskarżenia zarzuca jej również konspirację, w tym wykorzystywanie jednej z ofiar Epsteina do »werbowania innych dziewcząt w celu angażowania się w płatne akty seksualne z Epsteinem«” – podkreśliło NPR.

Próby "normalizowania wykorzystywania seksualnego"

Jak dodało NPR kobieta jest też obwiniana m.in. o próby "normalizowania wykorzystywania seksualnego", rozmów i rozbierania się przed dziewczynami i obecności w czasie, kiedy Epstein je molestował, aby pomóc uspokoić dziewczyny.

Obrońca Bobbi Sternheim twierdziła, że jej klientce przypisuje się winy Epsteina.

- Odkąd Ewa została oskarżona o kuszenie Adama jabłkiem, kobiety są czarnymi charakterami – przekonywała adwokatka.

Bez transmisji

NPR wyjaśnia, że obrona zamierza dowieść omyłek i nieścisłości we wspomnieniach powódek. Będzie się starać wytknąć błędy i podatność na manipulowanie przez doniesienia w mediach.

Proces nie jest pokazywany w telewizji ani online. W sąsiedniej sali uczestnicy rozprawy mogą obejrzeć wideo z sali sądowej.

Obowiązuje jednak zakaz fotografowania i transmisji z postępowania.

rsr/PAP