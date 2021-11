Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział we wtorek, że UE zawsze popierała Białorusinów w ich dążeniach do demokratycznych zmian i nie zawiedzie ich również teraz.

- Dzisiejsza Białoruś budzi szczególny niepokój. Tak wielu ludzi cierpi tam z powodu ucisku. Społeczeństwo obywatelskie znajduje się pod ogromną presją. UE stała niezłomnie, zjednoczona w naszym poparciu dla ludności białoruskiej i dla jej pragnienia demokratycznych przemian. Udzieliliśmy znacznego wsparcia finansowego społeczeństwu obywatelskiemu, dziennikarzom, niezależnym mediom i nakładamy sankcje na osoby odpowiedzialne za fałszowanie wyborów, szerzenie przemocy i represje - oświadczył Charles Michel, w przemówieniu wygłoszonym podczas pierwszego dnia zgromadzenia Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego (EaP CSF), które odbywa się online.

- Ostatnio reżim białoruski podjął również kroki w celu zinstrumentalizowania najsłabszych w każdym społeczeństwie – migrantów – w przerażających warunkach. Odpowiadamy stanowczo. Niedługo zostanie uzgodniony piąty pakiet sankcji UE i rozważamy dalsze działania. Nasze przesłanie do narodu białoruskiego jest jasne: nie zawiedziemy was. Nasze kompleksowe wsparcie gospodarcze dla demokratycznej Białorusi – do trzech miliardów euro – to nasze silne europejskie zobowiązanie do wspierania lepszej przyszłości i demokratycznego wyboru narodu białoruskiego - dodał.

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie to część europejskiej polityki sąsiedztwa obejmująca wschodnich sąsiadów UE - Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Celem inicjatywy, której pomysłodawczynią była Polska, wspierana przez Szwecję w 2008 roku, jest pogłębianie więzi politycznych i integracja gospodarcza z 6 wymienionymi krajami.

Forum Społeczeństwa Obywatelskiego PW to platforma współpracy organizacji pozarządowych działających w krajach należących do Partnerstwa.

mad/PAP