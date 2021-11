- To przejaw terroryzmu państwowego, cicha zemsta Łukaszenki za to, że wspieraliśmy demokratyczne wybory w Białorusi - mówił podczas wspólnej konferencji z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że "dziś cała UE i NATO mówią jednym głosem - to bardzo ważne".

W Warszawie zakończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesem Michelem; głównym tematem rozmów kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej.

- Wydarzenia ostatnich dni to test dla Polski i jednocześnie dla Europy. Zdajemy sobie sprawę, że te ryzyka mogą eskalować, że możemy mieć do czynienia z kolejnymi prowokacjami ze strony Łukaszenki i jego mocodawców. Z oddali wydarzenia na granicy mogą wyglądać jak kryzys migracyjny, ale to kryzys polityczny wywołany w celu destabilizacji UE - stwierdził Morawiecki na wspólnej konferencji.

Premier: dziś cała UE i NATO mówią jednym głosem

Dodał, że "to przejaw terroryzmu państwowego, cicha zemsta Łukaszenki za to, że wspieraliśmy demokratyczne wybory w Białorusi".

- Dziś cała UE i NATO mówią jednym głosem - to bardzo ważne. Granica między Polską a Białorusią jest granicą między państwem zasad a państwem bezprawia używających ludzi jako tarcz. Musimy rozmawiać o skutecznym zablokowaniu lotów z Bliskiego Wschodu, bo wiemy, że jest to jedynie instrument szantażu politycznego, a także rozpocząć akcję dyplomatyczną z poziomu Brukseli w państwach Bliskiego Wschodu - podkreślił premier.

Zaznaczył, że "chcemy współpracować z Rosją i Białorusią, ale nie z pistoletem przyłożonym do głowy, ale z państwami demokratycznymi, niestosującymi szantażu politycznego".

Charles Michel podkreślił, że "to atak hybrydowy, brutalny, gwałtowny".

- Należy działać stanowczo, z jednością, a także w oparciu o nasze podstawowe wartości. W obrazach, które do nas docierają widać, jak autorytarny reżim z potwornym cynizmem zaprzecza podstawowej godności ludzkiej, popychając rodziny, kobiety, dzieci do sytuacji niegodnych i nieakceptowalnych. Cała Rada Europejska wyraźnie potępiła takie działania a także zobowiązała KE do zaproponowania wszelkich możliwych środków na miarę wyzwań, które przed nami stoją - mówił.

Podkreślił, że "będzie dyskusja o budowie na granicach infrastruktury, która lepiej chroniłaby UE, oraz o możliwościach jej finansowania". - Dotyczy to, przede wszystkim, państw pierwszej linii - dodał Michel.

Wezwanie von der Leyen

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wydanym w poniedziałek oświadczeniu wezwała państwa członkowskie do ostatecznego zatwierdzenia rozszerzonego systemu sankcji wobec władz białoruskich, odpowiedzialnych za ten hybrydowy atak. Przekazała też, że wiceprzewodniczący KE Margaritis Schinas w najbliższych dniach uda się w podróż do głównych krajów pochodzenia i tranzytu migrantów, "aby upewnić się, że działają one tak, aby ich obywatele nie wpadli w pułapkę zastawioną przez białoruski władze". Michel: uważnie monitorujemy sytuację na granicach Charlesem Michel w poniedziałek wezwał władze Białorusi do przestrzegania prawa międzynarodowego i podkreślił, że UE nie zaakceptuje żadnych prób instrumentalnego wykorzystywania migrantów do celów politycznych. - Uważnie monitorujemy sytuację na granicach Unii Europejskiej - dodał. ZOBACZ: Charles Michel do Białorusinów: UE was nie zostawi Z kolei podczas wtorkowej wizyty w Berlinie przewodniczący Rady zaapelował o działanie UE w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. - Rozpoczęliśmy debatę na temat unijnego finansowania fizycznej infrastruktury granicznej. To musi być zrealizowane niezwłocznie - oświadczył. - Stoimy w obliczu brutalnego, hybrydowego ataku na granice Unii Europejskiej - mówił Michel, dodając, że Białoruś w cyniczny sposób wykorzystuje migrantów. Migranci na granicy W poniedziałek rano media obiegła informacja o dużej grupie migrantów idącej po stronie białoruskiej w kierunku granicy z Polską. Migranci zgromadzili się w okolicach Kuźnicy. Resort obrony narodowej poinformował po południu, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę przekroczenia granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy, pilnują ich służby białoruskie. ZOBACZ: Żaryn: grupy migrantów są szykowane w Mińsku; spodziewamy się kolejnego napływu na granicę W poniedziałek pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z sytuacja na polsko-białoruskiej granicy, a następnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego narada zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę w tej samej kwestii. Ponadto we wtorek Sejm podczas nadzwyczajnego posiedzenia wysłuchał informacji rządu ws. aktualnej sytuacji na granicy i podejmowanych działań. Solidarność z Polską wyraziło wiele państw UE, w tym m.in. Słowacja, Czechy, Węgry, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Grecja i Francja.

ac/Polsat News/PAP