Codziennie około 100 osób przyjeżdża do Niemiec tzw. trasą białoruską. Według informacji policji federalnej w listopadzie zarejestrowano do tej pory 2807 takich nieuprawnionych wjazdów. Partia AfD próbuje wykorzystać kryzys na zewnętrznej granicy UE do swoich celów politycznych - pisze portal RND.