Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Senat chciał m.in., by zakaz, który będzie mógł być wprowadzony w strefie nadgranicznej, nie obowiązywał dziennikarzy. Nowela trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. Przed głosowaniem poprawek marszałek Sejmu Elżbieta Witek wykluczyła z obrad izby dwóch posłów Konfederacji za odmowę założenia maseczek.