Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej - przekazał szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot. Wcześniej, we wtorek po godz. 15, Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy. Senat chciał m.in., by zakaz, który będzie mógł być wprowadzony w strefie nadgranicznej, nie obowiązywał dziennikarzy.