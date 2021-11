Abp Gądecki: nie "prześpijmy" tego adwentu

Mimo że nadal zmagamy się z pandemią, mimo iż dotyka nas poważny konflikt na granicy z Białorusią, nie możemy zapomnieć, że każdy adwent otwiera drogę do przeżywania po raz kolejny tajemnicy odkupienia – podkreślił abp Gądecki. Zaapelował, by nie "przespać" tego czasu.

Metropolita poznański abp Stanisław Gądecki w liście pasterskim na rozpoczynający się adwent podkreślił, że "adwentowe otwarcie na przychodzącego Zbawiciela zachęca nas do spojrzenia na nasze problemy, ale także na sprawy Polski i świata, z perspektywy wiary w Boga".

"Dlatego dziękuję wszystkim, którzy w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata odpowiedzieli na mój apel i wsparli materialnie działania Caritas przy naszej wschodniej granicy. Jestem głęboko przekonany, że obronę naszej granicy możemy połączyć z ewangeliczną wrażliwością na cierpienie bliźnich. Jak czytamy w komunikacie z ostatniego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski: +nie ma sprzeczności w równoczesnym obowiązku obrony naszych granic i wsparciu dla tych, którzy stali się ofiarami tej trudnej sytuacji+" – podkreślił.

Adwent to tajemnica odkupienia

Hierarcha zaznaczył w liście, że "mimo że nadal zmagamy się z pandemią i wielu wiernych nie powróciło jeszcze do uczestnictwa w Eucharystii w kościołach, mimo iż dotyka nas poważny konflikt na granicy z Białorusią, nie możemy zapomnieć o tym, że każdy Adwent otwiera nam drogę do przeżywania po raz kolejny w naszym życiu Tajemnicy Odkupienia. Ta tajemnica rozpoczyna się od zapowiedzi i oczekiwania na przyjście Syna Bożego w ludzkim ciele. Przed nami adwentowe Msze święte roratnie, rekolekcje, spotkanie z Bożym Słowem, adwentowa spowiedź, a także różne dzieła miłosierdzia. Nie +prześpijmy+ więc tego Adwentu. Pan jest blisko i chce nas umacniać i przemieniać swoją obecnością" - zaapelował.

Metropolita poznański przypomniał, że z adwentem rozpoczyna się kolejny rok liturgiczny i, jak wskazał, kolejny etap pracy duszpasterskiej wokół Eucharystii. "Przez dwa lata staraliśmy się umacniać naszą wiarę w tę Tajemnicę, która daje życie. Niestety, właśnie wtedy doświadczyliśmy wszyscy ograniczeń, jakie wprowadzono z powodu pandemii. Nie zawsze mogliśmy fizycznie zgromadzić się przy stole Pana, spożywając Ciało Pańskie, które samo tylko daje życie wieczne" – napisał.

"Posłani w pokoju Chrystusa"

Dodał, że obecnie – w myśl hasła: "Posłani w pokoju Chrystusa" – "chcemy stawać się świadkami Zbawiciela, abyśmy mocą tego Pokarmu przemieniali świat. Autentyczne spotkanie z Chrystusem we wspólnocie eucharystycznej budzi bowiem w sercu radość i przynagla nas do dzielenia się doświadczeniem wiary. Sam Jezus Chrystus – obecny w Eucharystii – jest Tym, który nas posyła. Misja jest nie tylko jakimś dodatkiem do naszego życia, ale jest integralną częścią życia chrześcijanina" – zaznaczył.

Podkreślił również, że do zadań stojących przed ludźmi żyjącymi Eucharystią należą: służebny styl życia na wzór Chrystusa sługi, świętowanie niedzieli jako dnia Pańskiego także w wymiarze pozaliturgicznym, życie w osobistej wolności dzieci Bożych oraz zaangażowanie na rzecz pokoju i sprawiedliwości.

W liście hierarcha przypomniał także o zaproszeniu skierowanym przez papieża Franciszka do wszystkich ochrzczonych - o włączenie się w Synod, którego hasłem są słowa "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja". Jego celem – jak zaznaczył - jest budowanie Kościoła bardziej synodalnego, czyli takiego, w którym wszyscy "idziemy razem".

Metropolita poznański wskazał, że "tym razem Synod ma ogarnąć swoim zasięgiem cały świat, a więc przekroczyć nawet poziom synodów kontynentalnych. Na pierwszym, diecezjalnym etapie Synodu, chcemy rozmawiać ze sobą, wsłuchując się wzajemnie w nasze obawy i nadzieje związane z tym, na ile dzisiaj na tej drodze rzeczywiście jesteśmy razem w kontekście Kościoła lokalnego, czyli w obrębie własnej wspólnoty, duszpasterstwa i parafii. Mamy też zamiar przyjrzeć się naszym relacjom z innymi osobami i środowiskami".

"Pragniemy również rozmawiać o przyszłości, podejmując refleksję nad tym, jak dalej iść tą drogą w poczuciu większego szacunku, wzajemnego słuchania i współpracy. Serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkich do włączenia się w prace Synodu, postrzegam go bowiem jako zaproszenie do wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego kierowany dziś do Kościoła, aby go odnowić, umocnić i uczynić bardziej ewangelicznym" – dodał.

Podziękowanie Bogu

Hierarcha przypomniał, że na terenie archidiecezji poznańskiej dobiega końca Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Jasnogórskiego Obrazu. Jak wskazał, "pomimo dwóch przerw w tej peregrynacji, dziękujemy Bogu, że mogliśmy wspólnie doświadczyć wielkiego poruszenia serc w parafiach i wspólnotach, które przeżyły duchowe spotkanie z Maryją. Istotnie, Pan Bóg wsławił Obraz Jasnogórski niezwykłą czcią wiernych".

Metropolita zaapelował, by ta peregrynacja pozostawiła trwały ślad w sercach wiernych, w ożywionej modlitwie, w życiu sakramentalnym, w miłości bliźniego, zwłaszcza – jak podkreślił - w trosce o potrzebujących wsparcia i pomocy oraz w ożywieniu parafii.

"Niech trwałym znakiem naszej wdzięczności za nawiedzenie Matki Bożej będzie w każdej parafii ufna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w intencji powołań kapłańskich i za kapłanów. Podobnie jak znakiem wdzięczności za pierwszą peregrynację była budowa kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu, tak podobnym znakiem tej peregrynacji niech stanie się budowa nowego kościoła pod wezwaniem Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w Skórzewie" - wskazał.

"Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, Nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskiej zakończymy dnia 9 stycznia 2022 roku Mszą św. w katedrze. Natomiast w uroczystość Królowej Polski – dnia 3 maja przyszłego roku – udamy się w archidiecezjalnej pielgrzymce dziękczynnej na Jasną Górę, aby podziękować Bogu przez Maryję za wszystkie łaski otrzymane w czasie Nawiedzenia" - dodał.

Hierarcha wskazał, że z peregrynacją Ikony Jasnogórskiej w archidiecezji poznańskiej związały się dwie nominacje biskupów pomocniczych: biskupa Szymona Stułkowskiego (w maju 2019 roku) i biskupa Jana Glapiaka (jesienią 2021 roku). Święcenia księdza biskupa nominata Jana Glapiaka do katedry odbędą się w czwartą niedzielę adwentu, 19 grudnia.

Na zakończenie listu hierarcha życzył wiernym, by wszyscy "dobrze wykorzystali czas adwentowy". "Módlmy się o pokój i pojednanie w naszej Ojczyźnie. Maryja, Królowa Polski, niech wyprasza siły tym, którzy strzegą naszych granic, a jako Pociecha Migrantów niech pomaga skutecznie rozwiązać kryzys humanitarny na naszej granicy" – zaznaczył abp Gądecki.

mad/PAP