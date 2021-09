- Zmarły biskup Edward nie podlega już ludzkiemu osądowi - powiedział we wtorek na mszy żałobnej w intencji biskupa diecezji kaliskiej Edwarda Janiaka metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Biskup Janiak zmarł 23 września we Wrocławiu. Miał 69 lat.

Mszę św. żałobną w intencji biskupa diecezji kaliskiej Edwarda Janiaka odprawił we wtorek w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański.

- Zmarły biskup Edward nie podlega już ludzkiemu osądowi. Wprawdzie sprawa zaniedbań rzuciła cień na jego życie, ale przecież nie przekreśliła ona tego dobra, jakie wniósł on w życie archidiecezji wrocławskiej i diecezji kaliskiej - powiedział podczas kazania arcybiskup Gądecki.

"Nie znamy tajemnic jego sumienia"

- Nie znamy jego najgłębszych motywacji ani tajemnic jego sumienia, podlega ono już tylko trybunałowi miłosiernego Boga. Niezależnie od tego, jak ciężkie bywają próby, jak bolesne jest dręczące nas cierpienie, my nigdy nie wypadniemy z rąk Boga, z tych rąk, które nas stworzyły, podtrzymują nas i towarzyszą nam na drodze naszego życia, gdyż kieruje nimi nieskończona i wierna miłość Boga - powiedział.

W mszy żałobnej uczestniczyli księża biskupi, kapłani z diecezji kaliskiej i kaliszanie. Na mszy pojawili się samorządowcy z ramienia PSL - wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, starosta kaliski Krzysztof Nosal, przewodniczący rady powiatu kaliskiego Jan Adam Kłysz i członek zarządu Mieczysław Łuczak.

Otoczenia kościoła pilnowali policjanci.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę o godz. 11.00 w kościele św. Wawrzyńca we Wrocławiu. Po mszy ciało zmarłego zostanie złożone do grobu na cmentarzu przy ul. Bujwida. Biskup Janiak zmarł 23 września we Wrocławiu. Miał 69 lat.

Zakaz uczestniczenia w publicznych celebracjach

Edward Janiak urodził się 14 sierpnia 1952 r. w Malczycach na Dolnym Śląsku. W 1973 r. wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1979 r. z rąk biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej Wincentego Urbana w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

Papież Benedykt XVI mianował go biskupem kaliskim 21 lipca 2012 r. W Konferencji Episkopatu Polski bp Edward Janiak pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Katolickiej ds. Migracji, Delegata KEP ds. Imigracji, a także delegata KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Z nominacji papieża Benedykta XVI był także członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych.

17 października 2020 r. papież Franciszek przyjął jego rezygnację z kierowania diecezją kaliską.

Od marca tego roku - zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej - hierarcha miał zakaz uczestniczenia w publicznych celebracjach na terenie diecezji kaliskiej i nakaz zamieszkania poza nią. Był to efekt postępowania na temat sygnalizowanych zaniedbań w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem diecezją kaliską.

Oskarżenia w filmie "Zabawa w chowanego"

Oskarżenia pod adresem biskupa Janiaka pojawiły się w maju ubiegłego roku w filmie braci Sekielskich "Zabawa w chowanego". Zarzucono mu tuszowanie czynów pedofilskich. Dokument przedstawiał historię trzech chłopców wykorzystywanych przez tego samego księdza z diecezji kaliskiej - Arkadiusza H. W filmie ukazano, jak biskup kaliski Edward Janiak miał kryć przestępstwa seksualne podległych mu księży.

Sprawą molestowania małoletnich przez ks. Arkadiusza H. zajmowała się Prokuratura Rejonowa w Pleszewie, która zarzuciła mu, że między wrześniem 1998 r. a majem 2000 r. dopuścił się przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę 10-letniego wówczas pokrzywdzonego.

Z kolei magazyn "Więź" podał, że w lutym 2018 r. do warszawskiej nuncjatury trafiła obszerna skarga na działania bpa Janiaka. "Rektor kaliskiego seminarium duchownego postawił biskupowi zarzuty tolerowania wśród księży wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i aktywnego homoseksualizmu" - wskazano w artykule opublikowanym w czerwcu ub. roku.

an/PAP