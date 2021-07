"Kościół podkreślał, że wynalezienie szczepionek może być uznane ‒ z perspektywy medycyny prewencyjnej ‒ za szczególny owoc daru udzielonego człowiekowi przez Boga, któremu nie jest obojętny los człowieka i zagrożenia związane z chorobami, w tym także z chorobami zakaźnymi" - napisał abp Gądecki w oświadczeniu dotyczącym szczepień przeciw COVID-19 przekazanym w czwartek przez biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

"Ważne narzędzie w walce z COVID-19"

Zaznaczył, że "szczepienia przeciw COVID-19 są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń i przez bardzo wiele osób postrzegane są jako nadzieja na możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania społeczeństw".

Podkreślił, że "decyzja o szczepieniu winna uwzględniać wymogi dobra wspólnego, ale szczepienie powinno być dobrowolne".

Odwołując się do Noty Kongregacji Nauki Wiary z 21 grudnia 2020 roku, abp Gądecki napisał, że "szczepienie nie jest, co do zasady, obowiązkiem moralnym".

Kościół popiera akcje edukacyjne

Zapewnił jednocześnie, że "Kościół ‒ będąc w kontakcie z właściwymi służbami medycznymi i sanitarnymi ‒ wspiera edukacyjne i informacyjne inicjatywy społeczne i publiczne, których celem jest zwiększenie świadomości wiernych w kwestii szczepień".

Przewodniczący KEP zaznaczył również, że "Kościół wspiera wszystkich, którzy podejmują decyzję o zaszczepieniu się".

"Serdecznie dziękuję abp. Stanisławowi Gądeckiemu, przewodniczącemu KEP, za bardzo ważny głos Kościoła w sprawie szczepień - głos, który dziś jest nam tak bardzo potrzebny. Dziękuję również bp Arturowi Mizińskiemu za spotkanie i owocny dialog" - napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Apel ministra zdrowia

W minionym tygodniu minister zdrowia mówił, że "Kościół mógłby bardziej pomóc, jeśli chodzi kwestie szczepień".

Zaznaczył, że w przypadku liczby chętnych do szczepień przeciw COVID-19 "potrzeby jest nowy impuls". - Autorytet Kościoła mógłby bardzo w tym pomóc - ocenił szef MZ.

Poinformował, że są prowadzone w tej kwestii rozmowy z przedstawicielami Kościoła. Wspomniał, że planowane jest pewne przedsięwzięcie z udziałem archidiecezji lubelskiej, na razie minister nie chciał jednak zdradzać szczegółów.

