35-letnia ciężarna Sara Nicole Morales została zastrzelona przed swoim domem podczas kłótni z motocyklistą, którego miała wcześniej potrącić. Do zdarzenia doszło 22 listopada.

Śledczy przekazali, że Morales, która kierowała niebieską kią, miała celowo uderzyć w motocyklistę na ulicy N. Volusia Ave w USA. Bibliotekarka próbowała uciec z miejsca zdarzenia. - Motocyklista i świadek ruszyli za kobietą i próbowali ją zatrzymać, jednocześnie kontaktując się z organami ścigania - podały władze.

Strzelanina pod domem bibliotekarki

- Morales dotarła do domu, weszła po broń. Kiedy wyszła z powrotem do motocyklisty, doszło do konfrontacji na jezdni. W czasie kłótni doszło do strzelaniny, w której ciężarna zginęła - poinformowano.

Policja przekazała, że ​​motocyklista miał pozwolenie na broń i pozostał na miejscu, by współpracować ze śledczymi.

Stacja Fox35Orlando donosi, że według osób bliskich Morales kobieta była w czwartym lub piątym miesiącu ciąży. Ofiara opuściła 11-letnią córkę i narzeczonego. Śledztwo jest w toku i nikt nie został oskarżony. Jednakże śledczy zidentyfikowali ofiarę jako agresora.

aml/msl/polsatnews.pl