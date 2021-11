Incydent miał miejsce ok. godz. 13:30 lokalnego czasu, kiedy operator kontroli bezpieczeństwa przeprowadzał rewizję torby pasażera "z powodu odkrycia zakazanego przedmiotu zidentyfikowanego przez skaner, działający w oparciu o promienie rentgenowskie" - podał Urząd ds. Bezpieczeństwa w Transporcie (TSA).

- Operator powiedział pasażerowi, aby niczego nie dotykał, a gdy otworzył przegródkę zawierającą zakazany przedmiot, pasażer rzucił się do torby i kiedy chwycił broń w tym momencie doszło do jej wystrzelenia - podał TSA. Rzecznik lotniska Andrew Gobeil poinformował, że właściciel broni uciekł z lotniska, choć "nie pozwolono mu odejść". Jak dodał, władze próbują go zlokalizować.

Mają wszystkie informacje o sprawcy

- Ponieważ było to w trakcie przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa, mamy o nim wszystkie informacje - wyjaśnił Gobeil. Incydent wywołał panikę. Tłum ogarnęła obawa, że jakiś napastnik otworzył ogień. Ludzie pospiesznie opuścili terminal i wylegli na płytę lotniska.

- Coraz więcej ludzi zaczęło uciekać, słychać było krzyki - powiedziała pasażerka Erika Zeidler, która przesłała CNN zdjęcia pokazujące dziesiątki ludzi wbiegających na płytę lotniska. Niektórzy ciągnęli za sobą walizki. - Wstępne doniesienia wskazują, że trzy osoby odniosły niegroźne obrażenia - informował TSA.

Wcześniej CNN przytaczała inaczej brzmiący post przedstawicieli lotniska na Twitterze. "Nie ma zagrożenia dla pasażerów i pracowników" - głosiło oświadczenie, informując zarazem, że śledztwo jest w toku. Cytowany przez CNN rzecznik policji w Atlancie twierdził, że nikt nie odniósł obrażeń.

O 15,24, w około dwie godziny po incydencie w strefie kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, jego przedstawiciele podali na Twitterze, że wyrażono zgodę na wznowienie normalnych operacji. Według firmy specjalizującej się w analizach lotniczych (OAG) w 2021 roku lotnisko w Atlancie było najbardziej ruchliwym na świecie.

Władze przewidują, że z okazji przypadającego w czwartek Święta Dziękczynienia, w okresie nasilenia podróży od piątku 19 listopada do niedzieli 28 listopada, liczba podróżnych osiągnie poziom sprzed pandemii. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku w punktach kontrolnych na amerykańskich lotniskach przejęto rekordową liczbę broni palnej.

"W całym kraju funkcjonariusze TSA powstrzymali 4 495 pasażerów linii lotniczych przed wniesieniem broni palnej na pokłady samolotów, co przewyższa liczbę 4 432 sztuk broni palnej przechwyconych w całym 2019 roku. Na lotnisku w Atlancie w 2021 roku podczas kontroli wykryto 450 sztuk broni palnej" – podała agencja Reutera.

aml/PAP