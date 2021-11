Koronawirus w Polsce dzisiaj. Nowe zakażenia. Raport Ministerstwa Zdrowia z czwartku 25 listopada

- Mamy 28 128 nowych przypadków zakażeń koronawirusem - przekazało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Minionej doby zmarło 497 osób, co jest rekordem IV fali zakażeń. W środę resort zdrowia poinformował o 28 380 nowych, potwierdzonych przypadkach koronawirusa oraz 460 zmarłych.

Mamy 28 128 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (4886), śląskiego (3444), małopolskiego (2332), wielkopolskiego (2309), dolnośląskiego (2087), pomorskiego (1769), łódzkiego (1601), lubelskiego (1580), kujawsko-pomorskiego (1536),zachodniopomorskiego (1333), podkarpackiego (1229), warmińsko-mazurskiego (971), opolskiego (782), podlaskiego (727), lubuskiego (654), świętokrzyskiego (654). 234 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

ZOBACZ: Kontakt z łagodnymi koronawirusami buduje odporność na COVID-19

Z powodu #COVID19 zmarło 120 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 377 osób. Liczba zakażonych koronawirusem 3 434 272 / 82 186 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

zachodniopomorskiego (1333), podkarpackiego (1229), warmińsko-mazurskiego (971), opolskiego (782), podlaskiego (727), lubuskiego (654), świętokrzyskiego (654).



234 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 25, 2021

W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń i zgonów od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń lub zgonów.

Ile pacjentów w szpitalach?

W szpitalach przebywa 19 087 pacjentów z COVID-19, w tym 1657 chorych podłączonych jest do respiratorów – podało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 24 927 łóżka i 2269 respiratorów.

Ministerstwo przekazało, że na kwarantannie przebywa 660 170 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 934 027 zakażonych.

Tydzień temu, 18 listopada, w szpitalach było 15 713 chorych z COVID-19, w tym 1345 pod respiratorami.

Dwa tygodnie temu, 11 listopada, MZ podawało, że hospitalizowane jest 12 030 osób, w tym 1006 pod respiratorami.

Ile osób jest zaszczepionych przeciw COVID-19?

W Polsce wykonanych zostało do tej pory 41 mln 001 tys. 978 szczepień przeciw COVID-19.

Liczba osób w pełni zaszczepionych osiągnęła 20 mln 320 tys. 159.

W ciągu doby zaszczepione zostały 163 tys. 580 osób.

W ciągu doby wykonano ponad 110,9 tys. testów na obecność koronawirusa.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 110,9 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/lVjqdwvMew — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 25, 2021

Niedzielski: odporność populacyjna jest inna niż rok temu

"Mamy blisko 60 proc. dorosłej populacji wyszczepionej (przeciw COVID-19 – red.). Jeżeli robimy badania seroprewalencji – co oznacza, że badamy, czy ludzie mają przeciwciała w reprezentatywnej próbie – to wychodzi, że jest to blisko 70-75 proc., czyli odporność populacyjna jest teraz zupełnie inna niż była rok temu" – wskazał na antenie RMF FM szef MZ.

Minister zwracał uwagę, że liczba zakażeń nie przekłada się w tak dużym stopniu jak w poprzednich falach na liczbę hospitalizacji.

WIDEO - Dwa objawy kluczowe dla odróżnienia COVID-19 od grypy - prof. Paweł Januszewicz Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/polsatnews.pl