Koronawirus w Polsce dzisiaj. Nowe zakażenia. Raport ministerstwa zdrowia z 24 listopada

Mamy 28 380 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa - przekazało we środę Ministerstwo Zdrowia. Minionej doby zmarło 460 osób. Odnotowano także rekordową liczbę osób przebywających na kwarantannie. Tydzień temu, 17 listopada, resort poinformował o 24 239 nowych zakażeniach i 463 zgonach.

Mamy 28 380 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (5277), śląskiego (3588), wielkopolskiego (2607), dolnośląskiego (2178), małopolskiego (2176), łódzkiego (1886), pomorskiego (1505), lubelskiego (1503), kujawsko-pomorskiego (1380), zachodniopomorskiego (1355), podkarpackiego (1058), warmińsko-mazurskiego (980), podlaskiego (866), opolskiego (799), lubuskiego (506), świętokrzyskiego (503).

213 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Mamy 28 380 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (5277), śląskiego (3588), wielkopolskiego (2607), dolnośląskiego (2178), małopolskiego (2176), łódzkiego (1886), pomorskiego (1505), lubelskiego (1503), kujawsko-pomorskiego (1380), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 24, 2021

Z powodu COVID-19 zmarło 118 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 342 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wynosi 3 406 129. Zmarło 81 688 osób.

Z powodu COVID-19 zmarło 118 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 342 osoby.



Liczba zakażonych koronawirusem 3 406 129/ 81 688 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 24, 2021

Ile pacjentów w szpitalach?

W szpitalach przebywa 18 707 pacjentów z COVID-19, w tym 1613 chorych podłączonych jest do respiratorów – podało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 24 533 łóżka i 2225 respiratorów.

Ministerstwo przekazało, że na kwarantannie przebywa 573 585 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 919 578 zakażonych.

Tydzień temu, 17 listopada, w szpitalach było 15 316 chorych z COVID-19, w tym 1326 pod respiratorami.

Dwa tygodnie temu, 10 listopada, MZ podawało, że hospitalizowane jest 11 588 osób, w tym 951 pod respiratorami.

Ile osób jest zaszczepionych?

W Polsce wykonanych zostało do tej pory 40 827 691 szczepień przeciw COVID-19.

Liczba osób w pełni zaszczepionych osiągnęła 20 298 362.

W ciągu doby zaszczepione zostały 131 967 osoby.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało także, że w ciągu doby wykonano ponad 107 192 testów na koronawirusa.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 107,1 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/9Uv3I79sLF — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 24, 2021

Prof. Drobnik: w połowie grudnia nawet do 30 tys. zakażeń dziennie

Naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Jarosław Drobnik powiedział we wtorek, że według jego prognoz szczyt pandemii może przypaść na połowę grudnia i wówczas może być notowanych dziennie od 25 tys. do 30 tys. zakażeń.





- Ten poziom może trwać na pewno kilka, a nawet kilkanaście dni. W naszym szpitalu robimy wszystko, by się na taki stan przygotować. Zwiększana jest baza łóżek i to nie tylko dla pacjentów covidowych w szpitalu tymczasowym - mówił Drobnik.

Ocenił, że niestety realizuje się najgorszy z możliwych dla szpitala modeli pandemii, który polega na rozpraszaniu się ognisk zakażeń. - Jesteśmy szpitalem wysokospecjalistycznym i musimy w różnych sytuacjach zajmować się przez długi okres, czasem przez tygodnie, pacjentami w ciężkim stanie np. po udarach. COVID-19 jest tylko niejako "przyklejony" do tych pacjentów, bo oni mają poważniejszy problem, z powodu którego muszą z tym covidem u nas leżeć - mówił lekarz.

WIDEO - Lewica przedstawiła plan na walkę z pandemią. "Ograniczenia dla niezaszczepionych zamiast lockdownu" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/polsatnews.pl