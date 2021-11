- To nie jest dobra wiadomość, ale mamy dzisiaj rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - przekazał w rozmowie z Interią wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dokładne dane resort poda o godz. 10:30.

Waldemar Kraska dodał, że to więcej niż notowane w ubiegłym tygodniu 24 tys. nowych infekcji. Dzień wcześniej resort zdrowia informował o 19 936 zakażeniach i zgonach kolejnych 398 pacjentów z COVID-19.

Tydzień temu w środę 17 listopada Ministerstwo Zdrowia podawało, że badania potwierdziły 24 239 nowych zakażeń koronawirusem, a 463 osoby z COVID-19 zmarły. Jak przekazał Interii wiceminister zdrowia, dzisiejszy wynik, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, jest jeszcze wyższy.

Szczyt czwartej fali pandemii COVID-19

- Wzrosty tydzień do tygodnia wyhamowały. Z naszych obserwacji wynika, że dochodzimy do szczytu czwartej fali - powiedział Interii Waldemar Kraska. Jak wskazał wiceminister, ubiegłej doby wykonano rekordową liczbę testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 - 107 tys.



Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła szefów klubów i kół parlamentarnych na rozmowę w sprawie wyjścia ponad podziałami z projektem dotyczącym możliwości weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców. Jak przekazała, na to spotkanie, które rozpocznie się o godz. 12 został też zaproszony minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wprowadzenie nowych obostrzeń

Rząd rozważa wprowadzenie nowych obostrzeń. Według nieoficjalnych informacji Interii chodzi o dodatkowe ograniczenie liczby klientów sklepów, restauracji, kin czy teatrów.

Nowe rozporządzenie miałoby obowiązywać od 1 grudnia. Wprowadzenie dodatkowych obostrzeń rekomenduje Rada Medyczna, opowiada się za nimi także minister zdrowia.

ZOBACZ: Nowe obostrzenia możliwe w grudniu. Minister zdrowia Adam Niedzielski podał warunek

Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale możliwe, że od grudnia zostaną wprowadzone limity zgodnie z którymi do kina czy restauracji weszłoby jeszcze mniej klientów niż obecnie (aktualne limity to 75 proc. miejsc lub 1 os. na 10 m2).



Limity miałby - tak jak teraz - nie obowiązywać zaszczepionych. Rozmówcy Interii podkreślają, że właściciele restauracji czy zarządcy obiektów handlowych byliby ściśle kontrolowani przez służby i sanepid.





WIDEO - Waszczykowski o swojej wizycie na Białorusi: być może oszukał nas wszystkich Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/Interia Wydarzenia