"Interwencja": przeczuwała najgorsze, ale lekarz nie zareagował. Straciła dziecko

Winią lekarza za śmierć dziecka. Trzy z czerech ciąż Katarzyny Król zakończyły się przedwcześnie cesarskim cięciem z powodu odklejenia łożyska, dlatego gdy kobieta poczuła się źle, poprosiła lekarza o taki właśnie zabieg. Doktor uznał, że wszystko przebiega prawidłowo i odesłał ją do domu. Dzień później Adaś… zmarł. Materiał "Interwencji".

Pani Katarzyna i pan Marcin są rodzicami czworga dzieci. W listopadzie ubiegłego roku okazało się, że urodzi się kolejne.

- Od razu już wiedziałam, że będzie chłopczyk, Adaś - wspomina Katarzyna Król.

Dotychczasowe ciąże pani Katarzyny nie przebiegały bez problemów. W trzech z czterech doszło do przedwczesnego ich zakończenia z powodu odklejenia łożyska. Chcąc uniknąć podobnej sytuacji, lekarz prowadząca piątą ciążę wypisała pani Katarzynie skierowanie na cesarskie cięcie miesiąc przed terminem. Kobieta chciała poddać się operacji u lekarza, który trzykrotnie wcześniej jej ją przeprowadzał.

ZOBACZ: Siarkowska o weryfikacji szczepień: Ten projekt to fabryka niezadowolenia, ludzie wyjdą na ulice

- Wszystko było bardzo dobrze, dziecko się prawidłowo rozwijało. Termin porodu wyznaczony był na 19.09. Do lekarza poszłam 6.08. Zrobił mi USG, później badania wewnętrzne i powiedział, że jednak jest jeden centymetr rozwarcia, ale to można nawet donosić ciążę po terminie. Prosiłam: panie doktorze, może zrobimy w końcu tę cesarkę, ale powiedział, że wszystko jest bardzo dobrze i nie trzeba – opowiada pani Katarzyna.

"Kupiliśmy wszystko, byliśmy przyszykowani"

- Prosiła lekarza, a lekarz powiedział, że jeszcze czas jest. Jak czas to czas, to trzeba poczekać, trzeba wierzyć lekarzowi. Już kupiliśmy wszystko: łóżeczko, wózek, wszystko, ciuchy. Byliśmy przyszykowani – dodaje Marcin Król, mąż pani Katarzyny.

Wideo: Materiał "Interwencji"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Kolejna wizyta odbyła się tydzień później. Pani Katarzyna mając złe przeczucia po raz kolejny poprosiła lekarza, żeby zakończyć ciążę przed czasem. Niestety i tym razem lekarz się na to nie zgodził.

- Lekarz mówił, że „jeszcze czas jest, jeden centymetr to jeszcze czas jest”. Sądziliśmy, że jak tyle już zrobił cesarskich cięć, to chyba dobrze mówił – zaznacza pan Marek.

"Prawie godzinę czekaliśmy na karetkę"

- Wróciłam do domu i na drugi dzień już zakręciło mi się głowie, biało mi się zrobiło przed oczami. Prawie godzinę czekaliśmy na karetkę z Białogardu. W kuchni zaczęli mnie badać, nie mogli mi zmierzyć ciśnienia, bo wszystkie aparaty mieli zepsute. Później zaprowadzili mnie do karetki, by zrobić badanie na covid. Położyłam się na prawy bok i już zaczął mi brzuch pęcznieć. A jeszcze w kuchni ruchy dziecka czułam, jak mi mierzyli ciśnienie – mówi Katarzyna Król.

Adaś udusił się na skutek przedwczesnego odklejenia łożyska. Z nieoficjalnych wypowiedzi ginekologów wynika jasno, że lekarz powinien był zostawić kobietę w szpitalu. Wyjaśnieniem sprawy zajmuje się prokuratura. Lekarz odmówił interwencji wyjaśnień.

ZOBACZ: USA. Spędził niesłusznie w więzieniu 43 lata. Nie dostanie odszkodowania

- Nie chcemy odszkodowania. Nam pieniądze są niepotrzebne. Jak odszkodowanie, to niech dadzą dla domu dziecka jakiegoś – mówi Marcin Król.

WIDEO - Prognoza pogody - środa, 24 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

sgo/Polsat News