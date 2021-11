33-letni pan Rafał ze swoją 27-letnią żoną panią Katarzyną mieszka w Piszu w województwie warmińsko-mazurskim. Małżeństwo marzyło o kupnie mieszkania. Niestety dziś zamiast spełnionych marzeń są tylko kłopoty.

"Nie było żadnych wątpliwości"

Państwo Karwowscy mieszkają w prawie 70-metrowym bliźniaku, zbudowanym w latach pięćdziesiątych. Pierwotnie należał do dziadków pana Rafała. W 1973 roku dziadkowie pana Rafała wykupili dom, a potem przepisali nieruchomość córkom.

- Tata po śmierci mamy zrobił akt notarialny, ja dostałam część i moja siostra, która później notarialnie zrzekła się, żebym dostała całość. Nie było wówczas żadnych wątpliwości - mówi Jolanta Karwowska, mama pana Rafała.

Cztery lata temu właścicielem domu stał się pan Rafał. Z żoną przeprowadził generalny remont za prawie 100 000 złotych. Wszystko po to, by dom sprzedać.

- Pracy bardzo dużo, pieniędzy też, bo ten dom ma tylko dwie ściany murowane, reszta to trzcina i deski - mówi Rafał Karwowski.

"Nie można tego wytłumaczyć"

Kilka tygodni temu znaleźli się chętni do kupna domu. Okazało się jednak, że sprzedać go nie można, bowiem jeden z pokoi i kuchnia stoją na ziemi należącej do sąsiadów.

- Dowiedzieliśmy się o tym, jak rzeczoznawca przyszedł wycenić dom i zobaczył na mapie, że nasza kuchnia i trzeci pokój nie należy do nas - opowiada Rafał Karwowski.

- Nie można tego wytłumaczyć, przecież jest akt notarialny z 1973 roku, wyraźnie w nim napisane, że są trzy pokoje, kuchnia, łazienka, wyszczególnione wszystko - zaznacza mama pana Rafała, pani Jolanta.

"Byłam w szoku"

"Interwencja" rozmawiała z córką sąsiada.

- Nic nie wiedziałam, byłam w szoku, że coś takiego w ogóle może być zrobione, taka pomyłka. Nikt się tym wcześniej nie zainteresował, nie dopatrzył tego - mówi kobieta.

Próbujemy u burmistrza Pisza ustalić, kto i kiedy popełnił błąd. Niestety burmistrz rozmawiać przed kamerą nie chce. Jak twierdzą państwo Karwowscy, na te pytania odpowiedzi również nie uzyskali.

- Kto zawinił? Ci, co to stawiali, geodeta, notariusz? Nie mam pojęcia, wydaje mi się że on, na pewno nie my – twierdzi Katarzyna Karwowska, żona pana Rafała.

Sytuacja państwa Karwowskich nie jest łatwa. Walka o odszkodowanie będzie niemożliwa. A o sprzedaży domu na długo muszą zapomnieć.

- W sytuacji upływu trzydziestu lat od wydania decyzji nie wszczyna się postępowania w tym zakresie. Najlepszym wyjściem byłoby porozumienie się, zawarcie ugody z drugą stroną i oczywiście zapłatę sąsiadowi za część jego ziemi, bądź starać się o zasiedzenie tej części gruntu - mówi radca prawny Adrianna Kobylarczyk z kancelarii "Graś i Wspólnicy".

