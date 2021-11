- W przypadku jeśli nie będziemy mieli sygnałów, że osiągamy apogeum i mamy do czynienia z perspektywą spadków liczby zakażeń, to wdrażane instrumenty będą musiały przewidywać wzmacnianie restrykcji - mówił w środę na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Rekord zakażeń w IV fali

Mamy 28 380 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa - przekazało we środę Ministerstwo Zdrowia. Zachorowania dotyczą osób z województw: mazowieckiego (5277), śląskiego (3588), wielkopolskiego (2607), dolnośląskiego (2178), małopolskiego (2176), łódzkiego (1886), pomorskiego (1505), lubelskiego (1503), kujawsko-pomorskiego (1380), zachodniopomorskiego (1355), podkarpackiego (1058), warmińsko-mazurskiego (980), podlaskiego (866), opolskiego (799), lubuskiego (506), świętokrzyskiego (503). 213 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 118 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 342 osoby.

- Sytuacja, która teraz mam miejsce jest niebezpieczna. W naszym przekonaniu w najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia z apogeum IV fali zakażeń, czyli jeśli to będzie w tym tygodniu to będzie średnio ok. 25 tys. zakażeń, jeśli w kolejnym tygodniu to oczywiście te liczby będą stosunkowo większe, w przedziale 30-35 tys. - tłumaczył na konferencji Niedzielski.

zma/PAP