- Po szczycie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej premier Mateusz Morawiecki spotka się z premierem Republiki Chorwacji Andrejem Plenkoviciem - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Premier przybył do Zagrzebia, by rozmawiać o bieżącej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy UE. W środę Morawiecki spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Rozmowy Morawieckiego z Plenkoviciem będą dotyczyć bieżącej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy UE. Dyskusja odbędzie się w szerszym kontekście związanym z aktualnymi zagrożeniami geopolitycznymi w Europie.

Premier Mateusz Morawiecki wylądował już w Zagrzebiu i za kilkanaście minut dojdzie do spotkania z Andrejem Plenkoviciem.

"Dyskusja odbędzie się w szerszym kontekście związanym z aktualnymi zagrożeniami geopolitycznymi w Europie. To już kolejna wizyta w ramach spotkań premiera z europejskimi przywódcami. Stanowią one element koordynacji reakcji państw europejskich i członków NATO w stosunku do działań hybrydowych ze strony Białorusi" - oświadczył rzecznik rządu Piotr Müller zapowiadając wizytę w Zagrzebiu.

W środę premier spotka się z prezydentem Francji i premierem Słowenii

Jutro w Paryżu spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem" - przekazał we wtorek rzecznik rządu na Twitterze.

Jak poinformował, tematem rozmowy będą wyzwania geopolityczne dla Europy, w szczególności w kontekście ataków hybrydowych przeprowadzanych przez Białoruś oraz działań destabilizujących rynek gazowy i energetyczny w Europie.

Müller przekazał ponadto, że również w środę Morawiecki spotka się z premierem Słowenii Janezem Janszą. "Słowenia sprawuje obecnie prezydencję w UE. Trudna sytuacja geopolityczna, ataki cybernetyczne, zagrożenia na rynku energetycznym, sztuczne ruchy migracyjne to obszary wymagające wspólnych działań i koordynacji" - napisał rzecznik rządu.

Ofensywa dyplomatyczna premiera Mateusza Morawieckiego

To już kolejna wizyta w ramach spotkań premiera z europejskimi przywódcami. Stanowią one element koordynacji reakcji państw europejskich i członków NATO w stosunku do działań hybrydowych ze strony Białorusi.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki spotkał się z szefami rządów Grupy Wyszehradzkiej. - Nigdy UE nie była pod taką presją migracyją jak teraz - powiedział premier Węgier Viktor Orban na spotkaniu V4. Dodał, że Bruksela prowadzi błędną politykę w tej sprawie. - Nasza ofensywa dyplomatyczna przynosi efekty - podkreślił Mateusz Morawiecki.

W weekend szef polskiego rządu odwiedził Litwę, Łotwę oraz Estonię w ramach serii spotkań z europejskimi przywódcami. - Dzisiaj na wschodniej granicy Polski mamy do czynienia z wojną nowego typu. Wojną, w której bronią są migranci, w której bronią jest dezinformacja, wojną hybrydową - powiedział w niedzielę w stolicy Estonii Tallinnie premier Mateusz Morawiecki.

- Ocena sytuacji geopolitycznej jest trudna. My potrzebujemy wszelkich działań solidarnościowych dlatego premier Mateusz Morawiecki uda się na serię wizyt w krajach europejskich - tak zapowiedział ofensywę dyplomatyczną premiera rzecznik rządu Piotr Müller.

