- Kontynuujemy naszą ofensywę dyplomatyczną, która doprowadziła do pierwszych sukcesów, w postaci zahamowania dopływu nowych migrantów do Białorusi - powiedział premier Mateusz Morawiecki na Litwie. Premier rozpoczął serię spotkań z europejskimi przywódcami aby rozmawiać o kryzysie międzynarodowym wywołanym przez działania Alaksandra Łukaszenki.

Dodał, iż to "nasze rozmowy z premierem Iraku i premierem autonomicznego regionu Kurdystanu w Iraku, ale także rozmowy z naszymi odpowiednikami na terytorium państw bliskiego wschodu i Turcji spowodowały mniejszy dopływ migrantów, którzy są używani przez reżim Łukaszenki jako żywe tarcze" Premier Morawiecki stwierdził, iż migranci są traktowani przez Łukaszenkę jako "broń w tym nowym typie wojny - wojny hybrydowej.

Nowy kierunek przepływu migrantów

- Jednocześnie też w szybkim tempie udało się zmobilizować wsparcie całej Europy, NATO, G7 i tutaj wyrazy solidarności płyną z różnych stron - zauważył Morawiecki. Przyznał, że "zapewne jest to dopiero początek dłuższego kryzysu, który Łukaszenka zorganizował, najprawdopodobniej we współpracy z Kremlem". - Warto zdać sobie sprawę, że to nie jest tylko konflikt z Polską, ale to jest próba naruszenia wschodniej granicy NATO i Unii Europejskiej - stwierdził premier Polski, dodając, iż "my wiemy, że te ruchy, które odbywają się na granicy są w pełni reżyserowane przez Łukaszenkę".

Premier Morawiecki poinformował, iż pierwsze loty (reasumpcyjne - red.) z migrantami odbyły się, ale "niestety zostały one wstrzymane". - Co gorsza grozi scenariusz trudniejszy, otóż wiemy o kontaktach Łukaszenki z Uzbekistanem, Afganistanem i najprawdopodobniej będzie podjęta próba wykorzystania kryzysu w Afganistanie jako kolejnej odsłony kryzysu migracyjnego - powiedział Morawiecki.

- Łukaszenka wraz ze swoim prawdziwym mocodawcą, co do którego chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest to prezydent Putin, będzie dalej kontynuował takie działania wykorzystując wyrzuty sumienia zachodu związane z wycofaniem swojej obecności z Afganistanu - oznajmił Morawiecki. - Niestety będzie tutaj następny kierunek dopływu migrantów - przyznał premier. Stwierdził również, że przestrzega o tym wcześniej, "aby nasi adwersarze ze wschodu mieli świadomość ze staramy się analizować wszystkie możliwe scenariusze" - powiedział.

Solidarność Litwy

Premier Litwy Ingrida Szimonyte powiedziała na konferencji, że Polska wraz z Litwą "stale utrzymuje ścisłe kontakty i codziennie współpracuje w kwestii ataku hybrydowego". - Strategiczne partnerstwo, które nasze kraje rozwijają, jest niezwykle ważne, ponieważ - podobnie jak niejednokrotnie wcześniej już ocenialiśmy - wyzwania bezpieczeństwa dla naszego regionu są wspólne dlatego jest rzeczą bardzo ważną, żebyśmy w tych wyzwaniach razem sobie radzili - mówiła.

- Cieszę się, że dziś mogliśmy się spotkać i porozmawiać ponieważ sytuacja od dłuższego czasu nie jest przyjemna, a w ostatnim czasie zrobiła się jeszcze bardziej poważna - dodała premier Litwy.

Szimonyte stwierdziła, iż "wyzwania dla naszego regionu są wspólne, dlatego ważne żebyśmy razem się z tymi wyzwaniami radzili". - Współpraca dzisiaj jest już wzorowa, ale chyba są jeszcze możliwości żeby umacniać te współpracę - stwierdziła. Premier Litwy podkreśliła swoją solidarność z Polską, ponieważ "dzisiaj największy ciężar tego ataku hybrydowego, który prowadzony jest na wschodniej granicy Unii Europejskiej, przypada właśnie Polsce" - oceniła Szimonyte. - Nie wolno poddawać się propagandzie i promowanymi przez nią obrazom, że są to tylko bilateralne nieporozumienia między Polską a Białorusią - podkreśliła.

Ingrida Szimonyte: powinniśmy nadal zwiększać naciski na reżim w Mińsku

Polityk przypomniała, że latem takie forsowanie granicy Unii Europejskiej odbywało się przez granicę litewsko-białoruską. - Teraz sytuacja się zmieniła, ale nie zmieniła się istota, więc to jest nacisk reżimu Łukaszenki na Unię Europejską, nacisk na to, żeby odwołać sankcje, żeby uznać jakiś status pana Łukaszenki i w tym celu w ogóle nie liczy się z żadnymi środkami i z wykorzystaniem ludzi jako środków - mówiła.

- Powinniśmy nadal zwiększać naciski na reżim w Mińsku i ten nacisk powinien zapewnić, żeby ten atak hybrydowy został zaprzestany i żeby też zwalczano kryzys humanitarny, który jest na Białorusi, dlatego tam musi być rozstrzygany - oceniła Szimonyte. W tym kontekście mówiła także o uwolnieniu więźniów politycznych i zorganizowaniu demokratycznych wyborów na Białorusi.

Premier podkreśliła także, że wszelkie rozmowy techniczne z Mińskiem przedstawicieli UE były prowadzone w uzgodnieniu z państwami, które są na pierwszej linii ataków hybrydowych, czyli z Polską, Łotwą i Litwę. Zapewniła także, że będzie utrzymywany stały kontakt między Polską a Litwą.

- Chce skorzystać z okazji i podziękować polskiemu premierowi za wsparcie instytucyjne, które otrzymała Litwa - zarówno w formie funkcjonariuszy, którzy pomagają naszym funkcjonariuszom w pracy, jak i zarówno w różnych innych postaciach - mówiła Szimonyte.

Program wizyt premiera Mateusza Morawieckiego

Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął w niedzielę serię spotkań z europejskimi liderami w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią. Rano tego dnia odbył rozmowę z premier Estonii Kają Kallas; po południu zaplanowano jeszcze spotkanie z premierem Łotwy Kriszjanisem Karinszem.

"Trwa wojna hybrydowa Łukaszenki i Putina przeciwko UE. To największa od 30 lat próba destabilizacji Wspólnoty. Polska nie ulegnie szantażowi i zrobi wszystko, żeby bronić granic UE. Ale Polska, Litwa, Łotwa i Estonia potrzebują wsparcia. Musimy stanąć razem by bronić Europy" - oświadczył szef polskiego rządu na Twitterze.

Premier Morawiecki zapowiadając w sobotę serię spotkań zwracał uwagę, że sytuacja geopolityczna jest bardzo poważna i wymaga licznych działań oraz zabiegów dyplomatycznych.

Wskazywał, że wszyscy widzimy intensywne działania inicjowane na Wschodzie: cyberataki czy manipulacje cenami i dostawami gazu, które mają na celu wywołanie kryzysu energetycznego. "W rękach Rosji pojawiło się też nowe narzędzie szantażu – planowane uruchomienie gazociągu Nord Stream 2. Ostatnio jest to również organizowanie działań migracyjnych, które doprowadziły do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej" – stwierdził polski premier na Facebooku.

Morawiecki w Estonii: kilka kryzysów naraz

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się także z premier Estonii Kaji Kallas i porozmawiał z nią o kryzysie wywołanym przez białoruski reżim. Było to pierwsze z serii spotkań z europejskimi przywódcami, w niedzielę szef polskiego rządu odwiedzi jeszcze Litwę oraz Łotwę.

Polski premier podkreślił na konferencji prasowej po spotkaniu z szefową rządu Estonii, że "dzisiaj na wschodniej granicy Polski mamy do czynienia z wojną nowego typu". - Wojną, w której bronią są migranci, w której bronią jest dezinformacja, wojną hybrydową - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier zwracał uwagę, że "patrząc na to, co się wokół nas dzieje, mamy do czynienia z kilkoma narastającymi kryzysami". - Pierwszym kryzysem jest kryzys polityczny, w którym ludzie z Bliskiego Wschodu są wykorzystywani jak żywe tarcze - podkreślił Morawiecki.

