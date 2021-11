Projekt posłów PiS nie dotarł do marszałek Sejmu

W środę, 17 listopada podczas konferencji prasowej w Sejmie posłowie PiS Paweł Rychlik i Czesław Hoc przekazali szczegóły poselskiego projektu ustawy, która umożliwiłaby pracodawcom sprawdzenie, czy zatrudnieni przez nich pracownicy są zaszczepieni.

- Dzisiaj będzie prawdopodobnie podany do laski marszałkowskiej – mówił poseł Hoc. Zastrzegł, że jest to projekt, więc będzie jeszcze dyskutowany, m.in. na sejmowej Komisji Zdrowia.

Elżbieta Witek: projekt nie został złożony

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek została zapytana we wtorek, czy posłowie złożyli taki projekt.

- Potwierdzam, że taki projekt nie został złożony - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

- Słyszałam tę konferencję prasową i wiem, ze został zapowiedziany - dodała. Witek podkreśliła, że osobiście nie widziała tego projektu.

Hołownia: nie wiadomo, czy to będzie ten projekt

O sprawie kontroli certyfikatów szczepień przez pracodawców mówił we wtorek w "Graffiti" lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Jak przyznał jego ruch popiera takie rozwiazania, ale "nie wiadomo, czy będzie to ten projekt". - To jest projekt poselski, nie rządowy, z którego PiS się raczej wycofywał, bo zorientował się, że przegra to głosowanie. Marszałek Witek mówi już o innym projekcie, o ponadpartyjnym porozumieniu, które ma dopiero powstać. Proszę pamiętać, że projekt rządowy ma to do siebie, że wymaga konsultacji społecznych. Projekt poselski takich konsultacji nie wymaga - tłumaczył.

dsk/Polsatnews.pl