Grzegorz Kępka zapytał Szymona Hołownię o to czy po propozycji marszałek Sejmu Elżbiety Witek dotyczącej spotkania w sprawie sytuacji pandemicznej "ręce składają się do oklasków".

- Trudno klaskać, gdy jesteśmy w dramatycznej sytuacji. Ludzie giną w Polsce tysiącami ze względu na nieudolność rządu, który nie potrafi poradzić sobie z pandemią, któremu brakuje odwagi i dla wszystkich jest oczywiste, że ta propozycja marszałek Witek to po prostu "krzyk rozpaczy". Odpowiedzialność za rządzenie spoczywa dzisiaj na rządzie, nie na opozycji. Jeśli rząd nie jest w stanie zbudować poparcia dla regulacji potrzebnych w czasie pandemii, to niech powie "nie możemy rządzić", "nie nadajemy się do rządzenia", "nie mamy większości", "przechodzimy do opozycji, rozpisujcie nowe wybory". A co oni robią? Oni w sytuacji, gdy zorientowali się, że około 40 posłów nie zagłosuje za jakimikolwiek obostrzeniami, bo boją się antyszczepionkowców i chcą dalej narażać polską gospodarkę, ochronę zdrowia i ludzi, wychodzą do opozycji i mówią "to wy nam to uchwalcie, bo my sobie to sami nie poradzimy". Na dodatek podlewają to takim "nieznośnym sosem" na zasadzie "teraz sprawdzimy czy jesteście totalną opozycją, czy jesteście odpowiedzialni". Tego typu klimat na wejściu do rozmowy nie jest najlepszy - mówił Hołownia.

Dodał, że jego posłowie z jego ugrupowania zjawią się na spotkaniu.

- Będziemy przekonywać rząd PiS, że powinien wyjąć głowę z piasku i powinien juz dawno zacząć realnie reagować poprzez wprowadzenie nowych regulacji, obostrzeń, przywilejów na to co się w Polsce dzieje. Będziemy zachęcali do tego, żeby rząd PiS przestał tchórzyć, bo dzisiaj najzwyczajniej w świecie tchórzy przed tymi, którzy mogliby odebrać mu poparcie - stwierdził.

Rośnie poparcie dla Polski 2050

Najnowszy sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" pokazuje dalszy spadek notowań PiS. W porównaniu z sondażem sprzed miesiąca PiS otrzymał 30 proc., tracąc prawie 6 pkt proc. Na taki trend - jak zauważa "Rz" - wskazują także badania innych ośrodków opinii.