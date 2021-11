Od lutego 2022 roku szczepienie przeciw COVID-19 w Austrii będzie obowiązkowe - zapowiedział kanclerz Alexander Schallenberg. Jak do tej pory to jedyny europejski kraj, który ogłosił wprowadzenie takich przepisów. Czy do Austrii wkrótce dołączą Niemcy?

ZOBACZ: Pandemia koronawirusa. Austria wprowadza całkowity lockdown

Tamtejszy rząd na stronie internetowej obala "fake newsy" krążące w sieci na temat szczepień przeciw COVID-19. Do niedawna widniało tam również pytanie o obowiązek przyjęcia zastrzyku.

Odpowiedź była stanowcza: "NIE. Nie będzie obowiązkowych szczepień!". Podkreślono też, że wszystkie źródła twierdzące inaczej są fałszywe.

Informacja ta zniknęła jednak z internetu. Rzeczniczka rządu - w oświadczeniu dla "Bilda" - wyjaśniła, że widniała tam ona do 19 listopada. Została zdjęta z uwagi na przyjęte uchwały. Nie wyjaśniono jednak dokładnie, o co chodzi.

Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

W czwartek kanclerz Niemiec Angela Merkel i szefowie krajów związkowych podjęli decyzję, że pracownicy szpitali, domów opieki i mobilnych usług opiekuńczych powinni być "zobowiązani" do szczepienia.

"Kraje związkowe zwracają się do rządu federalnego o jak najszybsze wdrożenie tego rozwiązania" - napisano.

ZOBACZ: Niemcy. Dramatyczna sytuacja w Bawarii. Od wtorku wprowadzą nowe obostrzenia

Trudna sytuacja jest m.in. w Bawarii. Po odwołaniu jarmarków świątecznych, władze Bawarii zdecydowały się w piątek na kolejne, drastyczne rygory spowodowane wysokimi wskaźnikami zakażeń, w tym lockdowny dla całych powiatów. Nowe przepisy mają obowiązywać od środy 24 listopada.

- Musimy działać, musimy coś zrobić - powiedział w piątek premier Bawarii Markus Soeder. Minister zdrowia Klaus Holetschek po raz kolejny zaapelował do mieszkańców Bawarii o zaszczepienie się i "dobrowolne ograniczenie kontaktów", ponieważ system opieki zdrowotnej jest "na skraju wydolności".

- W końcu nie uda nam się uniknąć przymusowych szczepień - zaznaczył Soeder, zapowiadając debatę na temat obowiązkowych szczepień dla wszystkich mieszkańców wiosną przyszłego roku. Dodał, że wątpi, aby mogły pomóc obowiązkowe szczepienia jedynie w odniesieniu do wybranych grup zawodowych.

Saksonia z godziną policyjną dla niezaszczepionych

Z kolei Saksonia jest po Bawarii kolejnym krajem związkowym, który zadecydował o wprowadzeniu nowych, ostrzejszych środków walki z COVID-19, m.in. zamknięciu obiektów rekreacyjnych i kulturalnych. Wiele miejsc będzie niedostępnych dla niezaszczepionych, a w powiatach o najwyższym wskaźniku zakażeń będzie obowiązywać godzina policyjna - informuje portal NTV.



Nowe przepisy weszły w życie w poniedziałek. Będą obowiązywać do 12 grudnia.

ZOBACZ: Saksonia. Niezaszczepieni nie wyjdą z domu po godz. 22. Land ogłasza nowe obostrzenia

- Wolność bez odpowiedzialności nazywa się egoizmem, (…) tu chodzi o solidarność. Nowe środki są absolutnie konieczne - oświadczył premier Saksonii Michael Kretschmer.

Osoby niezaszczepione nie będą mogły opuszczać domów po godz. 22. Ponadto ma zostać uchwalony zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Z ograniczeń wyłączona została część handlu detalicznego - sklepy z artykułami spożywczymi i pierwszej potrzeby, supermarkety, drogerie, apteki. W sklepach pozostałych branż oraz u fryzjera będzie obowiązywać zasada 2G. Kościoły i wspólnoty religijne będą działać zgodnie z zasadą 3G.

ac/"Bild"/PAP