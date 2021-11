Popularny wśród zwolenników hip-hopu czarnoskóry raper Young Dolph został w środę zastrzelony w Memphis, w stanie Tennessee - poinformowały władze. Kule dosięgły go w sklepie cukierniczym, do którego często przychodził robić zakupy.

Policja w Memphis poinformowała na Twitterze, że nie ma informacji o sprawcy zabójstwa w cukierni Makeda's Cookies usytuowanej niedaleko międzynarodowego lotniska w tym mieście.

Kuzyn artysty Mareno Myers powiedział miejscowemu dziennikowi "The Daily Memphian", że 36-letni raper przyjechał do Memphis w poniedziałek aby odwiedzić chorą na raka ciotkę.

"Był wewnątrz cukierni"

- Był wewnątrz (cukierni) Makeda's gdy nagle ktoś podjechał i go zastrzelił - powiedział Myers.

W ub. tygodniu cukiernia umieściła na Instagramie nagranie wideo, na którym raper reklamował jej wyroby mówiąc m. in. że zawsze ją odwiedza kiedy jest w Memphis.

Na wiadomość o śmierci artysty przed cukiernią zebrał się tłum jego fanów.

"Tragiczne zabójstwo"

Burmistrz Memphis Jim Strickland w opublikowanym oświadczeniu stwierdził, że "to tragiczne zabójstwo po raz kolejny przypomina o bólu, jaki wywołują przestępcze akty przemocy".

Young Dolph urodził się w Chicago, ale większą część życia spędził w Memphis. Był ceniony przez fanów hip hopu za – jak pisze Associated Press - swoją autentyczność i niezależność.

Artysta debiutował w 2009 roku utworem "Paper Route Campaign". Nagrał pięć solowych krążków, w tym "Rich Slave", który awansował na czwarte miejsca na liście tygodnika Billboard. W 2016 r. nagrał utwór "King of Memphis", który utorował mu drogę do sławy.

