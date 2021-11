W rozmowie na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia szef MON Mariusz Błaszczak był pytany o sytuację na granicy z Białorusią. "Noc nie była spokojna, natężenie (prób nielegalnego przekraczania granicy - red.) było mniejsze niż to, co mogliśmy zobaczyć w Kuźnicy, ale wciąż metoda ataku na polską granicę jest taka sama" - odparł minister.

Jak dodał, uwaga opinii publicznej skupiła się na tym, co wydarzyło się w Kuźnicy, jednak na innych odcinkach granicy na terytorium Polski próbowały przedrzeć się mniejsze grupy migrantów - również w nocy. "Sytuacja na granicy białoruskiej nie rozstrzygnie się szybko. Musimy się przygotować na miesiące, jeśli nie na lata" - ocenił Błaszczak.

161 prób nielegalnego przekroczenia granicy

Jak przekazała na Twitterze Straż Graniczna, we wtorek odnotowano 161 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wobec 34 cudzoziemców funkcjonariusze SG wydali postanowienia o obowiązku opuszczenia terytorium RP.

"W godzinach wieczornych odnotowano również dwie siłowe próby przekroczenia granicy" – podano na Twitterze.

Próba siłowego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej w Dubiczach Cerkiewnych i w okolicach Czeremchy

Jak przekazała rzecznik SG ppor. Anna Michalska, do jednej z prób forsowania granicy doszło we wtorek ok. godz. 23 w Dubiczach Cerkiewnych. "Była to grupa około 100 osób, z czego 50 z nich bardziej agresywnie próbowało forsować granicę" – powiedziała Michalska.

Do drugiej próby doszło ok. godz. 18 na odcinku granicy polsko-białoruskiej ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze. Jak powiedziała rzeczniczka, agresywna grupa ok. 50 osób próbowała siłowo przedostać się do Polski. - Strona białoruska kierowała w naszą stronę oślepiające światło z użyciem lasera koloru zielonego – powiedziała rzecznik SG.

Na Twitterze dodano, że cudzoziemcy rzucali kamieniami w stronę polskich służb. "Wczorajsza udaremniona próba sforsowania granicy polskiej przez ok. 50 osób. Służby białoruskie towarzyszyły agresywnej grupie, używały lasera. Cudzoziemcy rzucali kamieniami w stronę polskich służb" – opisała Straż Graniczna w środę na Twitterze. Do incydentu doszło na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze.

Na dołączonym nagraniu zaprezentowane są zdjęcia nocne, na których widać, jak ze strony białoruskiej kierowane jest przez kogoś oślepiające światło w stronę polskich służb.

Obu próbom zapobiegliśmy. Nikt nie przedostał się w głąb Polski – dodała Michalska.

Piotr Müller: białoruskie służby wspomagają nowe metody forsowania granicy

Mamy do czynienia z kolejnym etapem przygotowywania przez służby białoruskie próby forsowania naszej granicy. Służby białoruskie pomagają tym osobom, które chcą przekroczyć granicy i technicznie wspomagają nowe metody forsowania granicy - mówił w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.

Pytany, jakie to są nowe sposoby przekroczenia granicy, przypomniał, że do tej pory dochodziło do siłowego forsowania granicy. - Ale też są inne sposoby, żeby ją omijać - w sposób zorganizowany lub niezorganizowany, z użyciem nowych sprzętów, z użyciem urządzeń - podkreślił. - Mamy do czynienia z kolejnym etapem przygotowywania przez służby białoruskie próby forsowania naszej granicy - mówił. - My musimy uważać na każdą nową formułę - dodał. - Widzimy, że w tej chwili służby białoruskie w ogóle się z tym nie kryją. One w sposób oficjalny pomagają tym osobom, a właściwie zmuszają je do przekroczenia tej granicy, ale technicznie wspomagają nowe metody forsowania granicy - przekazał.

Rzecznik poinformował również, iż jest przygotowywany raport ws. ataków na polskich funkcjonariuszy, którzy pracują na polsko-białoruskiej granicy. - My nie chcemy wszystkich informacji szczegółowo przekazywać, bo pamiętajmy o tym, że to też jest test ze strony służb białoruskich, w jaki sposób my weryfikujemy liczbę użytych instrumentów przeciwko naszym funkcjonariuszom - podkreślał.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej w woj. lubelskim

W województwie lubelskim na granicy polsko-białoruskiej noc upłynęła spokojnie; nie odnotowaliśmy prób nielegalnego przekroczenia granicy - poinformował e środę rano rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kapitan Dariusz Sienicki.

- Nie zaobserwowaliśmy żadnych dużych grup osób w pobliżu granicy po stronie białoruskiej - dodał kpt. Dariusz Sienicki.

200 ciężarówek oczekuje na wjazd na Białoruś

- Na wyjeździe z Polski w ciągu 12-godzinnej zmiany funkcjonariusze odprawili 549 samochodów ciężarowych - powiedział rzecznik IAS w Lublinie Michał Deruś. Dodał, że w ciągu ostatniej zmiany liczba pojazdów oczekujących na przekroczenie granicy zmniejszyła się o ok. 150, a czas oczekiwania skrócił się o połowę.

- Na kierunku przywozowym do Polski funkcjonariusze odprawili 480 pojazdów. Rano na wjazd do kraju oczekiwało 10 pojazdów – poinformował Deruś. Podał także, że kierownik zmiany służby celnej Białorusi poinformował stronę polską o ok. 500 samochodach ciężarowych oczekujących po stronie białoruskiej na wjazd do Polski.

Kolejka ciężarówek w Bobrownikach zmniejsza się

Do 29 godzin skróciła się w środę rano kolejka ciężarówek, które czekają na odprawę i wyjazd na Białoruś przez przejście graniczne w Bobrownikach (woj. Podlaskie). Jeszcze we wtorek wieczorem czas oczekiwania sięgał tam 39 godzin.

Przed przejściem wciąż czeka około 600 ciężarówek - poinformowała podlaska Krajowa Administracja Skarbowa.

Wydano 1766 zezwoleń na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym

Na wjazd na teren objęty działaniem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wydano 1589 pozwoleń, a na wjazd na teren działań Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – 177 pozwoleń – podała rzecznik Straży Granicznej ppor. Anna Michalska.

Większość składanych wniosków motywowana jest koniecznością odwiedzin krewnych.

Wprowadzenie stanu wyjątkowego i zamknięcie przejścia granicznego

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. 30 września Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni.

Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Zapora o długości 180 km i 5,5 m wysokości powstanie na terenie Podlasia. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu oraz kamery dzienne i nocne. Na terenie Lubelszczyzny naturalną zaporą jest rzeka Bug.

W związku z kryzysem migracyjnym we wtorek 9 listopada zostało zamknięte przejście graniczne w Kuźnicy. "Strona polska została zmuszona do takich działań w związku z brakiem reakcji strony białoruskiej na próby bezprawnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej przez zorganizowane grupy nielegalnych migrantów w rejonie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy" - podała SG w komunikacie. Podróżni kierowani są na przejścia graniczne w Terespolu, Koroszczynie lub Bobrownikach na Podlasiu

