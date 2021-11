Stan wyjątkowy na granicy, to nie było dobre posunięcie - Siemoniak w "Graffiti"

- Zobaczymy, jak ten projekt będzie wyglądał, jakie poprawki będą do niego wnoszone - powiedział w "Graffiti" były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak (PO) o projekcie nowelizacji Ustawy o ochronie granic. Jego zdaniem trzy miesiące jego obowiązywania to "zmarnowany czas", a uruchomienia Unii Europejskiej i NATO odbywa się za późno.

Stan wyjątkowy, to nie było dobre posunięcie

- Wyszło na nasze. Okazuje się, że sprawa stanu wyjątkowego to nie było dobre posunięcie, skoro po trzech miesiącach trzeba szukać zupełnie innego rozwiązania, efektów nie widać, wręcz sytuacja się pogorszyła - powiedział wiceprzewodniczący PO. Przypomniał, że w momencie wprowadzania stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią było "dużo hałasu, propagandy, stawiania nas pod ścianą, że kto nie jest za stanem wyjątkowym, nie jest patriotą".

- Okazało się, że nic to nie dało, poza tym, że zamknęło to dostęp dziennikarzom do granicy, także dziennikarzom Polsat News - powiedział Tomasz Siemoniak.

Jego zdaniem "zmarnowano wiele czasu", a uruchomienie Unii Europejskiej i NATO odbyło się zbyt późno. - Mamy przyjaciół, których poznaje się ww biedzie. Czasem nawet można mieć wrażenie pewne rzeczy dzieją się bez naszego udziału w trosce o nasze interesy - powiedział poseł PO.

Opozycja podpowiada, co robić

Zapytany o deklarację prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który oznajmił, że rozmowy o granicy są możliwe, ale w ten sposób, by to przyniosło poprawę. Wicepremier zapowiedział, że PiS jest gotowe zawrzeć porozumienie z opozycją w sprawie granicy jeżeli opozycja rzeczywiście chce takiego porozumienia. - Tydzień temu było nadzwyczajne posiedzenie Sejmu było w duchu koncyliacji i porozumienia. Premier Morawiecki ww odróżnieniu od poprzednich trzech debat nie atakował opozycji. Ze strony opozycji była tylko i wyłącznie merytoryczna troska o interesy Polski - powiedział Siemoniak, który prezentował wtedy stanowisko Koalicji Obywatelskiej. ZOBACZ: Granica polsko-białoruska. Nowe nagranie i krzyki migrantów Jego zdaniem opozycja przekazała "podpowiedzi, co robić". Według niego podobnie opozycja postąpiła we wrzesniu, gdy w Sejmie odbyła się dyskusja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Siemoniak uważa, że są pytania o to, co zrobiła Bruksela. "Wszystkie działania na granicy są doraźne" - Bruksela to Bruksela, rozliczajmy ją za sukcesy i porażki. Tydzień temu mówiłem premierowi, że nie odczuwałem, że polski rząd wywiera jakąś presję, choćby medialną, choćby, że o tym mówi - powiedział Siemoniak, dodając, że są pytania o skuteczność działań polskich władz ww sprawie sytuacji na granicy. - Tego problemu nie rozwiążemy walcząc tylko i wyłącznie ze skutkami. A wszystkie działania na granicy, zapora, są działaniami doraźnymi, które walczą ze skutkami, trzeba walczyć z przyczynami, trzeba zatrzymać Łukaszenkę, ukrócić proceder przywożenia oszukiwanych ludzi, których on przerzuca do granicy. Trzeba realnie nacisnąć na Białoruś i Rosję, która za tym stoi - powiedział, przyznając, że tak się dzieje od tygodnia "ale widać jak późno, to się zaczęło dziać". ZOBACZ: Kryzys na granicy. Norwegia przyłączy się do sankcji UE wobec Białorusi - Być może gdyby pewne działania podjąć i uruchomić od września, artykuł czwarty, Frontex, nie bylibyśmy w listopadzie ww takiej sytuacji - dodał.

hlk/Polsatnews.pl/Polsat News