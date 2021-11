Nieoficjalnie. We wtorek spotkanie rządu ws. ewentualnego uruchomienia art. 4 traktatu o NATO

We wtorek odbędzie się spotkanie m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, szefów MON i MSWiA, Mariusza Błaszczaka i Mariusza Kamińskiego, ws. sytuacji na granicy i ewentualnego uruchomienia art. 4 traktatu o NATO - wynika z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP.

Jak wynika z informacji PAP uzyskanych ze źródeł zbliżonych do Kancelarii Prezydenta, we wtorkowym spotkaniu udział wezmą też przedstawiciele MSZ, wojska, służb, Straży Granicznej i Policji i będzie to kolejne spotkanie w takim formacie na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Rozmowa ma dotyczyć też ewentualnego uruchomienia art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.

- Uruchomienie 4 art. i rozważania na ten temat pozostają w ścisłym związku z sytuacją na granicy. Zakładam, że będzie o tym dyskusja - podkreślił rozmówca PAP.

Artykuł 4 NATO

W niedzielę premier Mateusz Morawiecki poinformował w wywiadzie, że z premierami Litwy i Łotwy rozważają uruchomienie artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego. Artykuł ten mówi, że "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron".

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda po spotkaniu w Wilnie z prezydentami Łotwy i Estonii, Egilsem Levitsem i Alarem Karisem powiedział, że są gotowi poprzeć decyzję Polski o uruchomieniu artykułu 4. traktatu NATO, jeżeli będzie taka potrzeba.

Również w poniedziałek na briefingu prasowym szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch wskazywał, że Polska jest zainteresowana konsultacjami na podstawie art. 4 traktatu o NATO. Jak wskazywał, trwają rozmowy z sojusznikami, czy wykorzystać ten artykuł, a decyzja zostanie podjęta wspólnie.

Tysiące migrantów przy granicy

W poniedziałek władze poinformowały o migrantach gromadzących się przy zamkniętym przejściu granicznym w Kuźnicy. Kilka tysięcy osób udało się na przejście pod nadzorem białoruskich służb.

Straż Graniczna odnotowała ostatniej doby 118 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Wobec 39 cudzoziemców wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 33 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią ma zostać ustawiony płot z drutem kolczastym i elektronicznymi systemami nadzoru.

