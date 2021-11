Podczas występu w zagranicznej TV, Romann ostro skrytykował również Aleksandra Łukaszenkę. - Tylko przemytnicy i dyktator zarabiają na waszych pieniądzach - powiedział, zwracając się do Irakijczyków.

Portal rbb24 zauważa, że Romann jest pierwszym wysokim europejskim urzędnikiem ds. bezpieczeństwa, który bezpośrednio zwrócił się do uchodźców w Iraku, ostrzegając przed niebezpieczeństwem nielegalnej migracji przez Białoruś.

- Polska granica jest zamknięta i pozostanie zamknięta. Białoruś nie pozwoli wam wrócić do domu. Nie macie drogi powrotnej - wyliczał, ostrzegając, iż uchodźcy trafiają "do bagnistych puszcz białoruskich", a "wielu z nich" zdążyło tam zginąć.

Romann: migranci są traktowani jak bydło przez Białorusinów

Szef niemieckiej policji mówił również, że "na Białorusi migranci są zakładnikami", a tamtejsze służby "traktują ich jak bydło". Jak kontynuował, z tego powodu "nie powinni wierzyć obietnicom przemytników, że w ciągu dwóch dni dotrą do Niemiec z Białorusi".

Romann wezwał migrantów do pozostania w swoich krajach i zniechęcał do sprzedawania swoich domów, by sfinansować obiecywaną "podróż" do Niemiec.