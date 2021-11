- Do końca listopada będziemy mieli zmniejszenie napływu migrantów na Białoruś - powiedział w "Graffiti" wiceszef MSZ Paweł Jabłoński zapytany o szczyt kryzysu migracyjnego. Dodał, że to zasługa m.in polskiej dyplomacji. - Z całą pewnością musimy być gotowi, że ludzie Łukaszenki będą chcieli przekierowywać te loty np. przez Moskwę - dodał.

Art. 4. Traktatu Północnoatlantyckiego mówi o tym, że:

Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć – zdaniem którejkolwiek z nich – zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron.

Kamiński: dziennikarze będą mogli być na terenie przygranicznym

W niedzielę szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że kryzys na polsko-białoruskiej granicy to kwestia wielomiesięczna. - Musimy przyjąć taką perspektywę, że z dnia na dzień nie rozwiążemy tego kryzysu. Musimy w różny sposób - i poprzez budowę zapory, ale również adekwatnych do sytuacji przepisów ustawowych - reagować na to, co się dzieje - mówił.





- Po zakończeniu stanu wyjątkowego - który z końcem miesiąca wygaśnie - wprowadzimy nowelizację ustawy, która de facto przedłuży to, co jest w chwili obecnej, ale w sposób elastyczny, z uwzględnieniem różnego typu uwag - zapowiedział Kamiński.

Wskazywał, że na zasadach określonych przez Straż Graniczną dziennikarze będą mogli być na terenie przygranicznym. - Będziemy elastyczni, będziemy podchodzili rozsądnie. Wszystkie redakcje, które mają zasięg ogólnopolski, będą mogły korzystać z tej możliwości - zapewnił minister. Całą wypowiedź Kamińskiego znajdziesz tutaj.

