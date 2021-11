Archeolodzy odkryli coś, co uważają za jedną z zaginionych "świątyń słońca" w Egipcie, datowaną na połowę XXV wieku p.n.e. Budynek został zniszczony, a na jego miejscu postawiono nową świątynię.

Zespół archeologów odkrył pozostałości zakopane pod inną świątynią w Abu Ghurab, około 20 km na południe od Kairu. W 1898 roku archeolodzy pracujący w tym miejscu odkryli świątynię słońca z czasów szóstego króla Neuserrea z V dynastii, który rządził Egiptem między 2400 a 2370 rokiem p.n.e.

- Dokonane odkrycie sugeruje, że obecna świątynia została zbudowana na pozostałościach innej świątyni słońca – mówi Massimiliano Nuzzolo, adiunkt egiptologii w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie.

- Archeolodzy w XIX wieku wykopali tylko bardzo małą część tego budynku z błotnych cegieł pod kamienną świątynią Neuserrea i doszli do wniosku, że była to poprzednia faza budowy tej samej świątyni – powiedział Nuzzolo. Jak dodał archeolog "nasze znaleziska pokazują, że był to zupełnie inny budynek, wzniesiony przed czasami króla Neuserrea".

"Była imponujących rozmiarów"

- Oryginalna konstrukcja została wykonana w całości z cegieł mułowych - powiedział Nuzzolo, którego zespół podczas wykopalisk znalazł również dziesiątki nienaruszonych słoików po piwie. Dodał, że niektóre dzbany są wypełnione rytualnym błotem, które było używane tylko w określonych rytuałach religijnych, a ceramika została datowana na połowę 25 wieku p.n.e., pokolenie lub dwa przed czasami Neuserry.

- Budowla z cegły mułowej była imponujących rozmiarów - powiedział Nuzzolo, ale król Neuserrea rytualnie zniszczył go, aby zbudować własną świątynię słońca.

- Źródła historyczne sugerują, że w sumie zbudowano sześć świątyń słońca, ale tylko dwie zostały wcześniej odkryte - powiedział Nuzzolo. Jak dodał "z tych źródeł wiemy, że wszystkie świątynie słońca zostały zbudowane wokół Abu Gharab".

Zespół archeologów ma nadzieję dowiedzieć się, który król był odpowiedzialny za budowę świątyni poprzez dalsze wykopaliska w tym miejscu.

- W szczególności przestudiowanie ceramiki pozwoli nam dowiedzieć się więcej o tym, jak ludzie żyli w tamtych czasach, w tym, co jedli i w co wierzyli - dodał Nuzzolo

Odkrycie archeologów pojawiły się w programie "Zaginione skarby Egiptu" w National Geographic, który wyemitowano w niedzielę. Wykopaliska są częścią wspólnej misji Uniwersytetu Neapolitańskiego L'Orientale i Polskiej Akademii Nauk.

wys/zdr/CNN