Budowa zapory na polsko-białoruskiej granicy ma rozpocząć się w grudniu - poinformowało w poniedziałek po południu MSWiA w komunikacie przesłanym po pierwszym spotkaniu powołanego w tym celu zespołu. Prace będą prowadzone jednocześnie na czterech odcinkach, a budowa ma potrwać do połowy przyszłego roku.

Pierwsze posiedzenie zespołu ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej odbyło się w poniedziałek - przekazało MSWiA. W składzie zespołu oprócz właściwych ministrów, są także m.in. wojewodowie: podlaski i lubelski oraz komendanci oddziałów SG: podlaskiego i nadbużańskiego.

Jak podano, podczas posiedzenia przedstawiono szczegółowy harmonogram budowy zapory, który zespół pozytywnie zaopiniował.

- Przedsięwzięcie, które musimy zrealizować, jest inwestycją absolutnie strategiczną i priorytetową w kontekście bezpieczeństwa państwa i obywateli – powiedział cytowany w komunikacie szef MSWiA Mariusz Kamiński, przewodniczący zespołu.

Zgodnie z harmonogramem, do 15 grudnia mają zostać podpisane umowy z firmami odpowiedzialnymi za budowę zapory. "Umowy będą jawne, tak, aby każdy obywatel mógł się z nimi zapoznać. Prace na samej granicy rozpoczną się jeszcze w tym roku. Planowany czas prac na granicy to 180 dni. Zapora ma powstać do końca pierwszego półrocza 2022 roku" - podano.

Cztery firmy zbudują mur

Inwestycja ma być realizowana przez kilka firm na czterech odcinkach, a zapora będzie oparta na konstrukcji stalowej.

Jak poinformowano w komunikacie, ze względu na rozmiar inwestycji i tempo prac, pod uwagę - w toku negocjacji - "brane są duże firmy, rekomendowane przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa". Jak wyjaśniono, firmy te mają potencjał wykonawczy, doświadczenie, a także dysponują specjalistycznym sprzętem. "Ze względu na pilny i strategiczny charakter tej inwestycji, warunkiem podpisania umów z wykonawcami będzie prowadzenie prac na granicy w systemie trzyzmianowym i 24 godziny na dobę" - napisano.

Zapora powstanie na długości ponad 180 km wzdłuż granicy z Białorusią, na terenie województwa podlaskiego; na terenie Lubelszczyzny naturalną zaporą jest rzeka Bug. Zapora będzie miała 5,5 m wysokości. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu oraz kamery dzienne i nocne.

Budowa 24 godziny na dobę

"Budowa zapory na granicy rozpocznie się jeszcze w tym roku. Prace będą prowadzone równolegle przez różne firmy na czterech odcinkach, 24 godziny na dobę w trybie trzyzmianowym" - napisał Kamiński.

Zaznaczył, że to główne rekomendacje po poniedziałkowym posiedzeniu zespołu międzyresortowego ds. budowy zapory.

Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią ma powstać stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Zapora wzdłuż granicy z Białorusią powstanie na długości 180 km na terenie Podlasia. Na terenie Lubelszczyzny naturalną zaporą jest rzeka Bug. Zapora będzie miała 5,5 m wysokości. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu oraz kamery dzienne i nocne.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Pod koniec września Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

