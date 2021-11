Na zdjęciach udostępnionych przez agencję Belta widać osoby ubiegające się o azyl, uchodźców i migrantów gromadzących się na przejściu granicznym Bruzgi-Kuźnica Białostocka. Po drugiej stronie zablokowanego przejścia granicznego widać polską policję, która pilnuje, by granica nie była nielegalnie przekraczana.

Fotoreporterzy uwiecznili także moment, kiedy migranci z Bliskiego Wschodu zaczęli opuszczać swój obóz, który założyli w pobliżu granicy. Od 8 listopada kilka tysięcy migrantów próbowało dostać się do UE i rozbiło obóz w pasie leśnym przylegającym do granicy.

Kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy

"Na zamkniętym przejściu granicznym w Kuźnicy Białorusini zgromadzili ok. 3,5 tysiąca migrantów" - poinformował rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn. - Głównie kobiety i dzieci, są zmuszane do podejścia przed ogrodzenie, by białoruskie media mogły przygotowywać swoje propagandowe materiały - poinformował polski MON.

aml/Polsatnews.pl