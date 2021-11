Urząd do Spraw Cudzoziemców na mocy nowych przepisów pozostawił bez rozpoznania 5 wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej; dotyczyły one samotnych mężczyzn z Iraku, którzy chcieli wykorzystać procedurę uchodźczą w celach ekonomicznych i dalszej migracji - przekazał rzecznik UdSC Jakub Dudziak.

26 października weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących nielegalnego przekraczania granicy.

ZOBACZ: Białoruś. Migrant z Iraku: Ja, moja mama i bracia wierzymy, że nasze miejsce jest w Europie

Nowela wprowadziła m.in. przepis, na mocy którego Szef UdSC może pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli został on złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, chyba że cudzoziemiec ten "przybył bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, oraz przedstawił wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium RP i złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy".

"Procedurę uchodźczą chcieli wykorzystać w celach ekonomicznych"

Rzecznik UdSC zapytany, czy skorzystano już z tego przepisu, poinformował, że Urząd dotychczas pozostawił bez rozpoznania wnioski pięciu osób. - Dotyczyło to samotnych mężczyzn, którzy procedurę uchodźczą chcieli wykorzystać w celach ekonomicznych i dalszej migracji do krajów Europy Zachodniej np. Niemiec - zaznaczył.

Dudziak wyjaśnił, że wszyscy ci cudzoziemcy to obywatele Iraku. Zostali zatrzymaniu po nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej.

ZOBACZ: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Debata w Parlamencie Europejskim: kryzys humanitarny

Nowela, która weszła w życie 26 października, wprowadziła też przepisy, zgodnie z którymi cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy postanowieniem komendanta placówki SG będzie musiał opuścić terytorium RP. W postanowieniu orzeka się też zakaz wjazdu do Polski i państw Strefy Schengen na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Cudzoziemcy, którym wydano postanowienie, doprowadzani są do linii granicy.

St. chor. sztab. Ewelina Szczepańska z sekcji prasowej Straży Granicznej poinformowała, że tylko minionej doby takie postanowienia wydano wobec 48 osób, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską, a łącznie od 26 października do godz. 12 w środę - wobec 1054 osób.

UE: Sytuacja na granicy to efekt celowych działań reżimu

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 32 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego 3,2 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE oraz państwa członkowskie uważają, że to efekt celowych działań reżimu Aleksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów, w odpowiedzi na sankcje.

WIDEO - Granica polsko-białoruska. Tłum migrantów idzie w stronę granicy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP