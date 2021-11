W środę w Parlamencie Europejskim po godz. 16:00 rozpoczęła się debata na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

ZOBACZ: Szef MSWiA: policjanci po zabezpieczeniu Marszu Niepodległości wyjeżdżają na granicę

- Tysiące polskich pograniczników i żołnierzy są celem fizycznych i psychologicznych ataków. Nie możemy dyskutować tylko o kryzysie humanitarnym to jest kryzys bezpieczeństwa granic zewnętrznych Unii Europejskiej – mówiła polska polityk, dodając, że mówienie wyłącznie o "kryzysie humanitarnym" jest wspieraniem narracji Alaksandra Łukaszenki.

Mimo to 185 europosłów zagłosowało za przyjęciem tytułu zaproponowanego przez liberalną frakcję Odnowić Europę (RE) w PE. 83 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu.

Ostateczna decyzja o zorganizowaniu debaty w PE na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej zapadła w środę. Kierownictwo PE dokonało odpowiedniej zmianie w porządku obrad. Debata o kryzysie na granicy zastąpiła planowane wcześniej posiedzenie podsumowujące szczyt UE.

Zmiana porządku obrad podyktowana sytuacją na granicy polsko-białoruskiej

Kierownictwo PE podjęło decyzję o zmianie w porządku obrad. Debata o kryzysie na granicy zastąpi planowane wcześniej posiedzenie podsumowujące szczyt UE.

Na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy porozmawia także szefowa KE Ursula von der Leyen z prezydentem USA Joe Bidenem podczas wizyty w Waszyngtonie.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaapelował we wtorek w Berlinie do UE o działanie w tej sprawie. - Rozpoczęliśmy debatę na temat unijnego finansowania fizycznej infrastruktury granicznej. To musi być zrealizowane niezwłocznie - oświadczył.

Rada Europejska i Komisja Europejska bez zgody

Komisja Europejska i Rada Europejska nie są zgodne, czy UE powinna finansować budowę fizycznych barier na granicy polsko-białoruskiej.

Temat finansowania barier na granicy pojawił się na październikowym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli. Część uczestniczących w nim przywódców państw i rządów za zamkniętymi drzwiami, w tym najostrzej premier Danii Mette Frederiksen, skrytykowała wtedy szefową KE za odmowę finansowania takich ogrodzeń na zewnętrznych granicach UE. Von der Leyen pozostała jednak nieugięta. Powiedziała, że Unia nie będzie finansowała "drutu kolczastego i murów", które miałyby powstrzymywać napływ migrantów.

ZOBACZ: Sytuacji na granicy polsko-białoruskiej tematem rozmów Von der Leyen i Bidena

- Przewodnicząca von der Leyen bardzo jasno wyraziła nasze stanowisko w tej sprawie. Chciałbym też przypomnieć w tym kontekście, że nasze stanowisko jest uzgodnione z Parlamentem Europejskim - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE ds. wewnętrznych i migracji Adalbert Jahnz.

Michel zaapelował we wtorek w Berlinie o działanie UE w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. - Rozpoczęliśmy debatę na temat unijnego finansowania fizycznej infrastruktury granicznej. To musi być zrealizowane niezwłocznie - oświadczył.

Nieoficjalnie wiadomo, że Michel chce debaty na ten temat wśród przywódców unijnych, co nie podoba się Komisji

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

W poniedziałek rano media obiegła informacja o dużej grupie migrantów idącej po stronie białoruskiej w kierunku granicy z Polską. Migranci zgromadzili się w okolicach Kuźnicy. Resort obrony narodowej poinformował po południu, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę przekroczenia granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy, pilnują ich służby białoruskie.

aml/PAP/polsatnews.pl